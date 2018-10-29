У Стамбулі відкрили аеропорт, який має стати найбільшим у світі

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган відкрив аеропорт "Стамбул", який має стати найбільшим у світі. Планується, що за десять років він обслуговуватиме 200 мільйонів пасажирів щорічно.Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган у понеділок, 29 жовтня, відкрив у Стамбулі новий міжнародний аеропорт "Стамбул" (Istanbul), який, за твердженнями турецької влади, має стати найбільшим у світі. "Я сподіваюся, що аеропорт "Стамбул" буде приносити користь нашому регіону і світу", - заявив Ердоган на церемонії відкриття, цитує агенція AFP. Він обґрунтував присвоєння аеропорту назви мегаполіса на Босфорі тим, що "Стамбул є не лише нашим найбільшим містом, а й найціннішим брендом нашої країни".

На відкритті аеропорту серед інших гостей були присутні, зокрема, президенти Албанії, Пакистану, Судану, а також прем'єр-міністр Болгарії.

За даними компанії Istanbul Grand Airport (IGA), загальна вартість будівництва становить в перерахунку 10,25 мільярда євро. Спорудження аеропорту розпочали в червні 2014 року. Однак нинішнє відкриття є поки символічним. До переїзду в новий аеропорт напівдержавної авіакомпанії Turkish Airlines наприкінці грудня зі "Стамбула" здійснюватимуться польоти лише за п'ятьма напрямками.

На території старого летовища - міжнародного аеропорту імені Ататюрка - мають, за словам Ердогана, постати парк та виставковий центр.

У перший період роботи нового аеропорту він має щорічно приймати близько 90 мільйонів пасажирів. А за десять років "Стамбул" із запланованим пасажиропотоком у 200 мільйонів осіб має стати найбільшим аеропортом у світі. До 2020 року до летовища планують збудувати лінію метро.

Зведення аеропорту затьмарили випадки загибелі робітників на будівництві. За даними турецького міністерства праці, з початку будівництва аеропорту через нещасні випадки та проблеми із здоров'ям загинули 27 людей. Крім того, місцева влада жорстко виступила проти страйку робітників через погані умови праці та проблеми з безпекою на будівництві. У правозахисній організації Human Rights Watch закликають звільнити 30 працівників, які досі перебувають в ув'язненні.