У США заявили, що Україна не готова стати членом НАТО

Колишній командувач сухопутними військами США в Європі генерал-лейтенант Бен Ходжес заявив, що Грузія вже зараз повинна приєднатися до НАТО, а Україні ще потрібен час.

Про євроатлантичні перспективи двох країн Ходжес розповів в рамках участі в Київському безпековому форумі-2020. Його трансляція проходила в Youtube.

"Я вірю, що Грузія повинна стати членом НАТО прямо зараз. Для України це займе трохи більше часу", – сказав Ходжес.

При цьому він висловив упевненість, що Україна приєднається до Альянсу, "як кілька років тому про це говорив президент Буш".

За словами генерала, Україні потрібно пройти "ще трохи шляху" і продовжити докладати зусиль для подальшої інтеграції з НАТО.

Бен Ходжес виступив на Київському безпековому форумі-2020 Скриншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, НАТО оголосив про розширення наукового співробітництва з Україною в рамках статусу країни як партнера з розширеними можливостями з червня 2020 року.