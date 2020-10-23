У США заявили, що Україна не готова стати членом НАТО

Борис Бондар Політика 17:18, 23.10.2020 Оновлено: 17:21, 23.10.2020

Колишній командувач сухопутними військами США в Європі генерал-лейтенант Бен Ходжес заявив, що Грузія вже зараз повинна приєднатися до НАТО, а Україні ще потрібен час.

Про євроатлантичні перспективи двох країн Ходжес розповів в рамках участі в Київському безпековому форумі-2020. Його трансляція проходила в Youtube.

"Я вірю, що Грузія повинна стати членом НАТО прямо зараз. Для України це займе трохи більше часу", – сказав Ходжес.

При цьому він висловив упевненість, що Україна приєднається до Альянсу, "як кілька років тому про це говорив президент Буш".

За словами генерала, Україні потрібно пройти "ще трохи шляху" і продовжити докладати зусиль для подальшої інтеграції з НАТО.

Бен Ходжес виступив на Київському безпековому форумі-2020
Скриншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, НАТО оголосив про розширення наукового співробітництва з Україною в рамках статусу країни як партнера з розширеними можливостями з червня 2020 року.

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