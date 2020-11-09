У США закликали Трампа негайно розпочати процес передачі влади Байдену

Перехідна консультативна рада США закликала Дональда Трампа готуватись до передачі влади Джо Байдену, який переміг на президентських виборах.

Про це повідомляється на сайті організації. У заяві говориться, що Байден та новообрана віцепрезидентка Камала Харріс завчасно почали планувати передачу влади.

У раді не виключили правових спорів, які потребують розгляду, однак результати виборів назвали "досить очевидними" для того, щоб перехідний процес почався.

"Тепер починається справжній виклик. Ми наполегливо закликаємо адміністрацію Трампа негайно почати перехідний процес після виборів... Це була завзята кампанія, але історія рясніє прикладами президентів, які після таких кампаній любʼязно допомагали своїм наступникам", – говориться у зверненні.У Перехідній раді зазначили, що одразу після інавгурації Байден має створити новий уряд й підготувати бюджет розміром $4,7 трлн.

Раніше OBOZREVATEL повідомив про те, що президент України Володимир Зеленський вже привітав Байдена із перемогою на президентських виборах у США, не дочекавшися оголошення офіційних результатів.