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У США висунули жорстку вимогу Путіну через Україну

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США вкотре закликали владу Росії припинити агресію на Донбасі та в Криму, через яку страждають мільйони українців.

Відповідне повідомлення було опубліковане на сторінці Посольства США в Києві у Twitter і приурочено Всесвітньому дню гуманітарної допомоги.

"Наші думки несуться до мільйонів мирних мешканців, які страждають через конфлікти, зокрема, на Донбасі та в Криму. Кремль контролює насильство на сході України та повинен негайно припинити агресію", – підкреслили дипломати.

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Всесвітній день гуманітарної допомоги був проголошений у 2008 році Генеральною Асамблеєю ООН. Він покликаний нагадувати суспільству про необхідність забезпечувати життєво необхідними речами нужденних людей у всіх країнах.

Прапор США і прапор України

Прапор США і прапор України

pravdainform

Як писав OBOZREVATEL, міністерство фінансів Сполучених Штатів повідомило, що нові санкції проти Російської Федерації почнуть діяти вже 26 серпня. Другий пакет обмежень введений у межах закону про контроль над хімічною та біологічною зброєю. Новий раунд обмежень передбачає шість можливих заходів, із яких Трамп зобов'язаний вибрати хоча б три.

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Теми
Війна на Донбасі Анексія Криму
Місце
Україна
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Сироткин Андрюха
Сироткин Андрюха
Ну что может быть смешнее чем то что сказало посольство сша на украине?)))
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Иваненко Виталий
Иваненко Виталий
На странице Посольства США в Киеве в Twitter.....лучше уж мелом на МАНДАйне незалежностi...
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Питон Каа
Питон Каа
В Крыму уже все хорошо, там никто уже не страдает. Все страдальцы удрали страдать на Украину. А на Донбассе война сама по себе закончиться не может, тем более что США ее активно подогревают, ведь им она выгодна - зона нестабильности у российской границы да и всегда можно саму Россию в чем-нибудь обвинить.
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Кунецкая Раїса
Кунецкая Раїса
Питон, причем война на Донбассе к США?. Развязала и ведет войну против Украины рф,..
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