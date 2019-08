У США висунули жорстку вимогу Путіну через Україну

США вкотре закликали владу Росії припинити агресію на Донбасі та в Криму, через яку страждають мільйони українців.

Відповідне повідомлення було опубліковане на сторінці Посольства США в Києві у Twitter і приурочено Всесвітньому дню гуманітарної допомоги.

"Наші думки несуться до мільйонів мирних мешканців, які страждають через конфлікти, зокрема, на Донбасі та в Криму. Кремль контролює насильство на сході України та повинен негайно припинити агресію", – підкреслили дипломати.

Всесвітній день гуманітарної допомоги був проголошений у 2008 році Генеральною Асамблеєю ООН. Він покликаний нагадувати суспільству про необхідність забезпечувати життєво необхідними речами нужденних людей у всіх країнах.

This World Humanitarian Day our thoughts are with the millions of civilians suffering because of conflict, including those in the Donbas and Crimea. The Kremlin controls the violence in eastern Ukraine, and must end its aggression immediately. #NotATarget