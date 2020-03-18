Американські експерти назвали призначення на посаду генеральної прокурорки України Ірину Венедіктову, яка була третім номером у списку президентськоі партії "Слуга Народу" на парламентських виборах, поганою новиною для міжнародних інвесторів та бізнесу.

Про це пише "Голос Америки". Зокрема, експерт "Центру міжнародного приватного підприємництва" Ерік Гонц назвав голосування за Венедіктову "тривожним днем для незалежності прокурорів".

"Одним із найбільших нарікань серед бізнесу в Україні є нестача правосуддя. Тепер в Україні є генеральна прокурорка, яка дуже близька до партії президента, і моє побоювання, що інвестори та бізнес сприймуть її призначення як повернення до старих правил в Україні”, – зазначив Гонц.

Ірина Венедіктова

Він звернув увагу на те, що родина Венедіктової може бути наближена до “внутрішнього кола українських олігархів”.

"Це призначення демонструє зміну підходу адміністрації Зеленського. Мовляв, от ми маємо всі нові обличчя в уряді. І у нас є генеральна прокурорка, яка насправді тісно переплетена з так званою українською елітою”, – сказав эксперт.

Гонц зазначив, що попередній гепрокурор Рябошапка продемонстрував свою незалежність від президентського офісу.

“Мене як оглядача ситуації в Україні лякає те, що Україна повертається до старих поганих часів. Вилучити з уряду важливих гравців, які мали добрі відносини з МВФ, було надзвичайно поганою ідеєю. Якби я мав можливість поговорити з президентом Зеленським, я б йому сказав: припиніть, будь ласка, не робіть більше жодних змін, інвестори вже й так на межі, Україну і так вже розглядають як країну високого ризику. Зупиніться, просто зупиніться”, – сказав оглядач.

Експертка аналітичного центру “Атлантична Рада” Мелінда Герінг зазначила, що Венедіктова не готова бути генеральною прокуроркою України.

"Це абсолютно хибна кандидатура на цю посаду, яка є однією з п'яти найважливіших в країні. Вона ніколи не була прокуроркою, вона політично не є нейтральною, а це передбачено законом, а також є політичною фігурою – третій номер у партії "Слуга народу" торік. Вона навіть не пройшла конкурс на посаду Верховного суду", – розповіла Герінг.

Експертка припустила, що Венедіктову призначили для того, щоб та висунула звинувачення проти п’ятого президента України Петра Порошенка.

“Якщо Венедіктову призначили, щоб вона висунула звинувачення проти Петра Порошенка, ми повертаємося в старі погані часи. Генеральна прокуратура не повинна грати такі ігри. Мене не вражає те, що вона перша жінка на посту генерального прокурора України. Що важливо, це її репутація. І вона не має доброї репутації. В України зараз дуже поганий місяць”, – наголосила експертка.

“Скільки ще кнопок має Зеленський натиснути? І чи він розуміє, що він їх натискає? Зараз стільки всього відбувається в Україні: вибіркове правосуддя, переслідування активістів у справі Шеремета, обвалились євробонди, проблемне законодавство у сільському господарстві, коронавірус, формула Штайнмаєра, заяви про прямі переговори з бойовиками на Донбасі… Таке враження, що влада випробовує ліміти, як далеко вони можуть зайти. Ніби вони хочуть перевірити, наскільки дієвою є опозиція. Тепер все ставиться під сумнів: чи Майдан трапився, чи хтось скинув Януковича, чи це було (як ми на Заході любимо говорити) просто мирні протести студентів і вчителів”, – зазначив політичний експерт Джонатан Брансон.

Різка зміна уряду в розпал кризи – це надто ризикований крок, переконаний посадовець Пентагону в Адміністрації часів Обами Майкл Карпентер. Зміну генпрокурора політичний оглядач називає “поганим сигналом”.

“Мені важко зрозуміти, як в цей час президент і його команда вирішили звільнити стільки людей в уряді, що користуються такою великою довірою на Заході. Зокрема, колишнього генпрокурора Руслана Рябошапку. І також міністрів фінансів, оборони, економіки, вони працювали над справді глибокими системними реформами.

Звільнити їх в цей час, коли ціни на нафту впали, світ входить у стан рецесії (якщо не депресії), коли є страх щодо поширення коронавірусу, – це дуже погані новини для тих, хто стежить на ситуацією в Україні. Незалежно, як проявить себе новий уряд, це дуже поганий сигнал”, – зауважив Карпентер.

Як повідомляв OBOZREVATEL, монобільшість Верховної Ради на позачерговому засіданні призначила на посаду генеральної прокурорки Ірину Венедіктову.

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