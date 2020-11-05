У США сенатором обрали колишнього астронавта

Колишній астронавт NASA Марк Келлі виграв вибори в сенат США в Аризоні.

Про це 4 листопада повідомило видання Space News. Він балотувався від Демократичної партії.

Згідно з результатами, опублікованими держсекретарем Аризони, Келлі обійшов чинного сенатора-республіканця Марту МакСеллі з відривом від 52,6% до 47,4%, говориться в повідомленні.

Під час кампанії Келлі не обговорював питання космічної політики, проте підкреслював свій досвід як астронавта та пілота ВМС США. Він навіть порівняв передвиборчу кампанію з підготовкою до польоту шатла.

"Ця місія не закінчується, коли підраховується останній голос. Це тільки початок. Коли я працював в NASA, ми два роки готувалися до польоту космічного корабля", – сказав він.

Келлі стане ще одним членом цілої плеяди ексастронавтів, які продовжили службу в Конгресі.

Наприклад, перший американець, який здійснив політ на орбіті Землі, Джон Гленн майже чверть століття представляв Огайо в сенаті.

Харрісон Шмітт, який побував на Місяці під час місії "Аполлон-17", був обраний у сенат від штату Нью-Мексико в 1976 році, але програв свою заявку на переобрання в 1982 році.

Джек Свігерт, який літав із місією "Аполлон-13", обирався до Палати представників із Колорадо в 1982 році, але помер від раку перед вступом на посаду.

Білл Нельсон, який виконував останню місію шатла перед аварією Challenger у 1986 році як спеціаліст із корисного навантаження, будучи членом Палати представників, пізніше виграв три терміни в сенаті від Флориди.

Джейк Гарн літав на шатлі в 1985 році як спеціаліст із корисного навантаження, будучи сенатором від Юти.

Колишній астронавт Келлі з 2001 до 2011 року брав участь у чотирьох польотах шатла. Після цього пішов із NASA. Одружений із Габріель Гіффордс, ексконгресвумен і главою космічного підкомітету Палати представників.

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