У США продовжили строк розслідування ймовірного втручання РФ у вибори

Суд у США продовжив термін розслідування ймовірного втручання РФ у президентські вибори 2016 року, яке команда спецпрокурора Роберта Мюллера проводить уже протягом 18 місяців.Федеральний окружний суд США в Вашингтоні у п'ятницю, 4 січня, продовжив строк розслідування ймовірного втручання Росії у вибори президента Сполучених Штатів у 2016 році. Суд ухвалив рішення за день до закінчення повноважень комісії під керівництвом спецпрокурора США Роберта Мюллера, яка займається розслідуванням, передає агенція AFP. Представник суду не повідомив, на який термін продовжено роботу комісії.

Зазвичай час дії повноважень тих, хто веде розслідування в подібних справах, становить 18 місяців. При цьому він може бути продовжений максимум на півроку.

В ході розслідування команда спецпрокурора Мюллера пред'явила звинувачення 33-м особам. Серед них - троє колишніх помічників президента Дональда Трампа.

Спецпрокурор, екс-глава ФБР Роберт Мюллер, керує розслідуванням справи про можливі зв'язки оточення Дональда Трампа з Росією і російського втручання у вибори президента США з травня 2017 року. У рамках слідства Мюллер уже допитав багатьох чиновників адміністрації Трампа, у тому числі його зятя, радника Джареда Кушнера. Президент США неодноразово висловлювався проти розслідування, називаючи його "полюванням на відьом". Російська сторона також заперечує своє втручання у вибори.