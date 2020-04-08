Три колишні американські посли в Україні – Стівен Пайфер, Джон Гербст і Вільям Тейлор – заявили про нову можливість повернути анексований Крим і закінчити війну на Донбасі шляхом тиску на Росію.

Своїми думками вони поділилися в публікації NPR. За твердженням авторів звернення, шанс припинити конфлікт і повернути півострів дає пандемія COVID-19.

"Хоча роки дипломатії з метою покласти край українській війні зайшли у безвихідь, зараз сильний поштовх із боку Сполучених Штатів може вийти з цього глухого кута. Криза коронавірусу може дати Кремлю підстави для згоди", – зазначили колишні посли.

У США придумали, як змусити Путіна повернути Крим і піти з Донбасу

Дипломати запропонували свій сценарій і щодо Донбасу: "У тісній співпраці з лідерами Німеччини, Франції та України президент Трамп повинен запропонувати президенту Путіну припинити бойові дії, повернути Донбас і міжнародний кордон під суверенітет України та скасувати санкції, накладені на Росію".

"Якби Путін був готовий піти з Криму, інші санкції, введені проти цієї незаконної анексії, також могли б бути скасовані. Але основні покарання спрямовані проти агресії Москви на Донбасі, і Захід може скасувати їх, зберігаючи санкції проти Москви за захоплення Криму", – додали дипломати.

"Кремлівська агресія повинна бути припинена. Всі країни мають зараз зосередитися на боротьбі з коронавірусом, а не на сусідах!" – резюмували в статті.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Держдепі США заявили, що Штати будуть зберігати санкції щодо Криму доти, доки Росія не відмовиться від нього.

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