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У США на адреси Обами та Клінтон відправили поштою вибухові пристрої

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На адреси американських політиків Гілларі Клінтон та Барака Обами надіслали пакунки з вибуховими пристроями. Секретна служба США проводить розслідування.На адреси колишньої державної секретарки США Гілларі Клінтон та екс-президента країни Барака Обами були відправлені вибухові пристрої. Про це в середу, 24 жовтня, оголосила Секретна служба США.

За її даними, адресований Клінтон пакунок знайшли ввечері 23 жовтня в неї вдома в штаті Нью-Йорк, тоді як адресований Обамі - перехопили співробітники Секретної служби в Вашингтоні. "Під час рутинної перевірки пошти ці посилки були відразу ідентифіковані як можливі вибухові пристрої, після чого з ними поводилися за інструкцією", - цитує агентство dpa заяву Секретної служби.

Схожий пакунок з вибуховим пристроєм ще 22 жовтня був знайдений вдома в мільярдера-філантропа Джорджа Сороса в передмісті Нью-Йорка. Секретна служба проводить розслідування, намагаючись визначити, хто надіслав пакунки.

Тим часом 24 жовтня в Нью-Йорку була проведена евакуація співробітників новинного телеканалу CNN після того, як у приміщенні телеканалу було знайдено предмет, схожий на вибуховий пристрій.

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Тема
Deutsche Welle
Джерело
Джерело:DW
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