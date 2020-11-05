У США конгресвумен вперше стане українка

Українка Вікторія Спартц вперше в історії США стане конгресвумен Палати представників США від 5 округу штату Індіана.

Згідно з підрахунком голосів на виборах у США, за неї проголосувало 187 тис. виборців, проте цифра не остаточна, оскільки на 4 листопада підраховано 89% протоколів, пише Uapost.us.

Сенаторка Конгресу штату Індіана від міста Ноблсвілл, округ Гамільтон, у 2017-му вона замінила на цій посаді 72-річного сенатора Люка Кенлі, який пішов на пенсію.

Тоді Спартц перемогла шістьох інших кандидатів, у тому числі Дена Шмідта, який раніше працював з колишнім губернатором Майком Пенсом, а також Меґан Уайлз – президента Ради міста Ноблсвілл, чию кандидатуру підтримував Кенлі.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв про те, що кандидат у президенти США від Демократичної партії Джо Байден виграв вибори у Вісконсині, що принесло йому 10 голосів колегії виборників. Він переміг із 49,6%, у Трампа – 49%.