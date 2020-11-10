У США й Канаді побажали одужання хворому на COVID-19 Зеленському
Американські та європейські політики приєдналися до побажань здоров’я президенту України Володимиру Зеленському через його захворювання на COVID-19.
Серед них Рада національної безпеки США, прем’єр-міністр Канади і данський посол. Коментарів вони розмістили в Twitter.
"Жаль чути, президенте Зеленський, але я радий, що ви добре почуваєтеся. Канадці з вами, і сподіваємося на ваше швидке одужання", – написав канадський прем’єр Джастін Трюдо.
Побажав українському лідеру швидше подолати хворобу і радник із національної безпеки США Роберт О'Брайен.
"Сполучені Штати бажають президенту Зеленському швидкого одужання. Наші молитви з ним та всім українським народом", – запевнив він.
Так само підтримав Зеленського і посол Королівства Данії в Україні Оле Егберг Міккельсен.
"Найкращі побажання швидкого одужання від Данії у цей важкий час", – зазначив він.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
президент України Володимир Зеленський захворів на коронавірус. Тест показав позитивний результат. Крім нього, заразився і глава ОП Андрій Єрмак.
Пізніше прессекретарка президента Юлія Мендель розповіла про стан хворого на COVID-19 Зеленського.