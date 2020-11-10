У США й Канаді побажали одужання хворому на COVID-19 Зеленському

Марина Ліснічук
Марина Ліснічук
Політика
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  • Про коронавірус у президента стало відомо 9 листопада

  • Слова підтримки йому в боротьбі з хворобою висловив прем’єр Канади

  • До нього приєднався і представник Ради нацбезпеки Штатів

Зеленський захворів на коронавірус

Американські та європейські політики приєдналися до побажань здоров’я президенту України Володимиру Зеленському через його захворювання на COVID-19.

Серед них Рада національної безпеки США, прем’єр-міністр Канади і данський посол. Коментарів вони розмістили в Twitter.

"Жаль чути, президенте Зеленський, але я радий, що ви добре почуваєтеся. Канадці з вами, і сподіваємося на ваше швидке одужання", – написав канадський прем’єр Джастін Трюдо.

Слова підтримки Зеленському від Джастіна Трюдо

Побажав українському лідеру швидше подолати хворобу і радник із національної безпеки США Роберт О'Брайен.

"Сполучені Штати бажають президенту Зеленському швидкого одужання. Наші молитви з ним та всім українським народом",запевнив він.

Коментар від Ради з національної безпеки США

Так само підтримав Зеленського і посол Королівства Данії в Україні Оле Егберг Міккельсен.

"Найкращі побажання швидкого одужання від Данії у цей важкий час", – зазначив він.

Міккельсен побажав Зеленському одужання

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УкраїнаКоронавірусОфіс президента КоронавірусДжастін ТрюдоВолодимир Зеленський