У США і ЄС відкрили справи проти оточення Порошенка — ЗМІ

В Євросоюзі почали розслідування відносно сина екс-заступника секретаря РНБО Олега Гладковського Ігоря і першого заступника глави БПП Ігоря Кононенка.

Справи були розпочаті в зв'язку з підозрами щодо відмивання грошей, ухилення від сплати податків і приховування володіння компаніями на території ЄС. Про це заявив журналіст Олександр Дубінський в своєму блозі на YouTube.

У свою чергу "Дзеркало тижня" з посиланням на власні джерела також пише, що в США відкритий ряд кримінальних справ стосовно зловживань, вчинених людьми з команди президента України Петра Порошенка.

У штабі президента відреагували на заяву видання, стверджуючи, що "повідомлення про кримінальні справи є класичною передвиборною "чорнухою", передає "УП".

Як повідомляв OBOZREVATEL, напередодні в Україні розгорівся скандал через слова генпрокурора Юрія Луценка про те, що посол США в Києві Марі Йованович нібито надала йому перелік осіб, які не підлягають переслідуванню.

У свою чергу президент Петро Порошенко висловив підтримку послу США, висловивши глибоку подяку її державі.

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