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У США і ЄС відкрили справи проти оточення Порошенка — ЗМІ

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В Євросоюзі почали розслідування відносно сина екс-заступника секретаря РНБО Олега Гладковського Ігоря і першого заступника глави БПП Ігоря Кононенка.

Справи були розпочаті в зв'язку з підозрами щодо відмивання грошей, ухилення від сплати податків і приховування володіння компаніями на території ЄС. Про це заявив журналіст Олександр Дубінський в своєму блозі на YouTube.

У свою чергу "Дзеркало тижня" з посиланням на власні джерела також пише, що в США відкритий ряд кримінальних справ стосовно зловживань, вчинених людьми з команди президента України Петра Порошенка.

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У штабі президента відреагували на заяву видання, стверджуючи, що "повідомлення про кримінальні справи є класичною передвиборною "чорнухою", передає "УП".

Як повідомляв OBOZREVATEL, напередодні в Україні розгорівся скандал через слова генпрокурора Юрія Луценка про те, що посол США в Києві Марі Йованович нібито надала йому перелік осіб, які не підлягають переслідуванню.

У свою чергу президент Петро Порошенко висловив підтримку послу США, висловивши глибоку подяку її державі.

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Ilchenko Tamara
Ilchenko Tamara
До чего уже докатились тимошенко и гриценко. Врут не стесняясь.
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Semenov Igor
Semenov Igor
Тю...., а шо так? Какое неуважение к независимости Украины и вмешивание в ее внутренние дела....
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Сидоров Андрей
Сидоров Андрей
А ваш алкаш прокурор не видит?
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Чан Джеки
Чан Джеки
40 tetigistus, РОБЯТЫ ВЫ ЧЕ У МЕНЕ УВИДЕЛИ ОБОРМОТЫ ВЫ НА СЕБЯ ТО СМОТРИТЕ.А МЫ САМИ С УСАМИ.
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40 tetigistus
40 tetigistus
Сидоров Андрей, а там все алкаши, не только прокурор.
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