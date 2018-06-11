США анулювали візу Холодницькому - ЗМІ

У США анулювали американську візу керівнику Спеціалізованої антикорупційної прокуратури України Назару Холодницькому.

Як повідомляють "Українські Новини" з посиланням на джерело в правоохоронних органах, дозвільний документ був виданий на 5 років.

"Йому скасували візу", - сказав співрозмовник агентства.

Він також повідомив, що Холодницький повинен був брати участь в недавньому заході в США, де брав участь генпрокурор Юрій Луценко, але не поїхав через те, що візу скасували.

Назар Холодницький

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Луценко заявив, що в записах, зроблених в кабінеті Холодницького, немає підстав для кримінального переслідування.