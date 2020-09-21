У справі Юрченка мало бути десяток підозр, але її "злили", – Шабунін

Спецоперація з викриття корупційної схеми за участі нардепа зі "Слуги народу" Олександра Юрченка була зірвана ймовірно через витік інформації з Офісу генпрокурора.
Про це в інтерв‘ю "Українській правді" заявив голова правління Центру протидіі корупції Віталій Шабунін. Він зазначив, що нині у справі інкримінується тільки епізод щодо передачі 13 тисяч доларів, тоді як на записах йдеться про 200 тисяч доларів.
"Чому не інкримінується другий епізод? Він 13 тисяч взяв, поправки зареєстрував, а далі мова йде про 200 тисяч – для голосування правок в комітеті, потім в залі. Чому не інкримінується ця частина? Тому що передача грошей не відбулася. НАБУ дуже непрозрачно натякає, що операція була зірвана", – зазначив Шабунін.
Він наголосив, що про операцію знали три інституції – НАБУ, САП і Генпрокуратура.
"НАБУ, САП – нащо їм зливати свою власну операцію? Я більш ніж переконаний, що "потекло" з Офісу генпрокурора. У підсумку – один депутат має підозру. А якби гроші були передані, він же поніс би їх в комітет. А потім – зала. То ця вся операція мала би скінчитися десятком підозр депутатам. Саме тому операцію злили", – наголосив Шабунін.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
НАБУ затримало на хабарі помічника народного депутата від фракції "Слуга народу" Олександра Юрченка.
Виключений із фракції "СН" нардеп Гео Лерос заявив, що помічник узяв перші $13 тисяч (уся сума становила $200 тисяч), які передбачалися Юрченку за законопроєкт, пов'язаний із побутовими відходами.
В Офісі президента Володимира Зеленського підтримали рішення Юрченка про вихід із фракції.
У кримінальному провадженні про хабар фігурують й інші народні депутати, сказав директор Національного антикорупційного бюро Артем Ситник.
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Президент Володимир Зеленський заявив, що підозрюваний в отриманні хабара Юрченко відправиться до в'язниці.
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