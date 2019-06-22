У списку партії "Слуга народу" знайшовся завзятий комуніст

Партія президента Володимира Зеленського "Слуга народу" на позачергових виборах до Верховної Ради 2019 висунула на одному із мажоритарних округів Житомирської області В'ячеслава Сігачова, який раніше співпрацював із Комуністичною партією України.

Про це свідчать дані на офіційному сайті ЦВК. Він висунутий на 64 окрузі Житомирської області (з центром у Коростені), пише "Цензор.НЕТ".

При цьому на парламентських виборах в 2014 році він був членом окружної виборчої комісії в окрузі №64 від КПУ.

Володимир Зеленський "Карачун"

Відзначається, що політичні партії делегують в окружні комісії перевірених і стійких активістів, оскільки рівень відповідальності в окружній комісії набагато вищий ніж в десятках дільничних виборчих комісій.

Таким чином, в одному і тому ж окрузі, людина з однаковим ім'ям, по батькові та прізвищем – В'ячеслав Валерійович Сигачев – в 2014 р представляв в ОВК Комуністичну партію, а в 2019 р балотується від партії "Слуга народу".

Як повідомляв OBOZREVATEL, політична партія "Слуга народу" опублікувала список мажоритарних кандидатів на позачергові вибори до Верховної Ради в 2019 році. Крайній термін реєстрації кандидатів закінчився 20 червня.

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