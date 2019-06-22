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Вибори до Верховної Ради України 2019

/Політика

У списку партії "Слуга народу" знайшовся завзятий комуніст

1.8тЧитати матеріал російською

Партія президента Володимира Зеленського "Слуга народу" на позачергових виборах до Верховної Ради 2019 висунула на одному із мажоритарних округів Житомирської області В'ячеслава Сігачова, який раніше співпрацював із Комуністичною партією України.

Про це свідчать дані на офіційному сайті ЦВК. Він висунутий на 64 окрузі Житомирської області (з центром у Коростені), пише "Цензор.НЕТ".

При цьому на парламентських виборах в 2014 році він був членом окружної виборчої комісії в окрузі №64 від КПУ.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

"Карачун"

Відзначається, що політичні партії делегують в окружні комісії перевірених і стійких активістів, оскільки рівень відповідальності в окружній комісії набагато вищий ніж в десятках дільничних виборчих комісій.

Таким чином, в одному і тому ж окрузі, людина з однаковим ім'ям, по батькові та прізвищем – В'ячеслав Валерійович Сигачев – в 2014 р представляв в ОВК Комуністичну партію, а в 2019 р балотується від партії "Слуга народу".

У списку партії "Слуга народу" знайшовся завзятий комуніст

Як повідомляв OBOZREVATEL, політична партія "Слуга народу" опублікувала список мажоритарних кандидатів на позачергові вибори до Верховної Ради в 2019 році. Крайній термін реєстрації кандидатів закінчився 20 червня.

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Тема
Позачергові вибори у Верховну Раду 2019
Особа
Володимир Зеленський
Місце
УкраїнаЖитомир
Теги
Партія "Слуга народу"КПУ
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ivanov koly
ivanov koly
всякая мразота в раду лезет
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Кабиров Айрат
Кабиров Айрат
Все когда то представляли компартию. Пока дружно её не предали.
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