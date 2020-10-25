У 'Слузі' визнали спроби фальсифікацій на місцевих виборах

Під час проведення місцевих виборів в Україні було зафіксовано безліч спроб фальсифікацій.

Про це під час брифінгу в Києві в неділю, 25 жовтня, розповів нардеп від "Слуги народу" Михайло Радуцький, передає кореспондент OBOZREVATEL.

"Настрій не дуже. Я не думав, що буде стільки спроб фальсифікацій. Є неприємні речі. Було авто, через яке роздавали агітаційні матеріали. Зараз Нацполіція займається цим питанням. Також був інцидент: людина прийшла голосувати, а за неї вже стоїть підпис", – розповів нардеп.

Радуцький зазначив, що знає про порушення в двох районах Києва.

"Я контролюю Дарницький район, я чув про порушення на Святошині. Але по Дарницькому району – не зовсім катастрофа, але неприємно", – додав він.

Також він прокоментував спеціальні кабінки на виборчих дільницях, де могли проголосувати люди з підозрою на COVID-19.

"Я не бачив точок для голосування тих, хто з температурою. Ті, у кого коронавірус, можуть голосувати вдома. Я не бачив, може і є", – відповів він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, поліція виявила факт організованого підвезення жителів Житомирщини на виборчі дільниці в Святошинському районі Києва.