У 'Слузі' озвучили позицію щодо ультиматуму Кремля про вибори на Донбасі

Заступниця голови депутатської фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук заявила, що глава делегації України у ТКГ Леонід Кравчук не подавав звернення до парламенту про вимогу Росії щодо проведення виборів на Донбасі.

Про це вона сказала у ефірі каналу "Україна 24". Кравчук наголосила: уряд України має чітку позицію щодо виборів на окупованих територіях – вони не можуть проводитися там, де йде війна і там де немає українського законодавства.

"Є дві ключові принципові речі, які стосуються можливих виборів на тимчасово окупованих територіях. Це деокупація і демілітаризація. Не можуть проводитися вибори там, де є зброя та є російські збройні формування. Не можуть бути вибори без українських партій, без дії там українського законодавства, Центральної виборчої комісії, без присутності українських журналістів, і так далі. Без компонента безпеки не може бути виборів", – сказала вона.

За її словами, Росія робить багато "вкидань", однак Кравчук не звертався до парламенту щодо постанови про вибори в ОРДЛО. Політикиня підкреслила: Верховна Рада не ухвалюватиме постанов, які можуть нести загрозу суверенітету України.

"Росія робить багато вкидань. Ніякого звернення до Верховної Ради офіційно поки немає. Немає звернення ні до глави ВР, ні до профільного комітету, який готував постанову (про проведення місцевих виборів восени 2020 року – ред.). Тому коментувати це складно. Але в будь-якому випадку, Верховна Рада не буде приймати ніяких постанов, законопроєктів, рішень, заяв, які суперечать законодавству України і які можуть нести загрозу українському суверенітету", – сказала кравчук.

Нагадаємо, на зустрічі представників Тристоронньої контактної групи, яка пройшла у форматі відеоконференції 18-19 серпня, Росія заблокувала досягнення домовленостей із Україною. Зокрема, щодо обміну полоненими, розмінування, відведення сил і засобів на Донбасі, а також підготовку до переговорів у "нормандському форматі".

Так, представник РФ Борис Гризлов і представники ОРДЛО поставили вимогу: цього не буде, поки ВРУ не змінить постанову щодо місцевих виборів у країні.

Зі свого боку глава делегації України в ТКГ із врегулювання ситуації на Донбасі Леонід Кравчук заявив, що ніколи не підпише угод, які будуть загрожувати незалежності країни.

Як повідомляв OBOZREVATEL, напередодні на сайті Офісу президента України з’явилася інформація, що на засіданні Тристоронньої контактної групи вдалося досягти прогресу щодо обміну полоненими з ОРДЛО. Переговори велися в межах гуманітарної підгрупи.

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