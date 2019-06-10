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/Політика

У "Слузі народу" зробили заяву про всеукраїнський референдум

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На всеукраїнський референдум необхідно виносити питання, які об'єднують громадян, а не призводять до розбіжностей у суспільстві.

Таку заяву зробив в ефірі програми "Свобода слова" у понеділок, 10 червня, представник президента України Володимира Зеленського в парламенті Руслан Стефанчук.

На думку другого номера партії "Слуга народу", Україна повинна на законодавчому рівні максимально правильно сформувати механізм, щоб дати громадянам можливість із певних питань висловити свою думку і позицію.

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Руслан Стефанчук

Руслан Стефанчук

Скріншот з відео

"Цей механізм стосується, насамперед, запобіжників, зокрема, питань, які не можуть виноситися на референдум, запобіжників про кількість кваліфікованої більшості ухвалення окремих питань, коли недостатньо більше половини голосів", – пояснив він.

"Важливим буде питання інформаційної кампанії. Тому питання, які стосуються НАТО і ЄС, ми готові виносити на референдум після того, як українське суспільство визнає, що ми нині в тому стані, що можемо претендувати на членство", – продовжив Стефанчук.

За його словами, доленосні для країни рішення повинні підтримуватися розумінням і консенсусом у державі.

"Для нас дуже важливо виділити питання, які є першочерговими, і дуже важливо, щоб вони об'єднували нас у майбутньому, а не розділяли в минулому", – підсумував Стефанчук.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Особа
Руслан Стефанчук
Місце
Україна
Тег
Партія "Слуга народу"
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кудря александр
кудря александр
Почему общество объединяет человек на две буквы- Зе-, вместо учебы проводивший время в бесконечных КВНах, и "яростно" увиливавший от призыва? Он даже анализы сдать все не в состоянии... Общество , выбравшее Это - серьезно психически заболевшее. А кто, у больных спрашивает советов? Какая часть общества в состоянии вообще оценивать, что либо, не говоря уже о НАТО?
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Вячеслав Слава
Вячеслав Слава
команда идиотов! референдум - это как раз - разъединение- там чётко поставленные вопросы - и ответы однозначны! ДА или НЕТ! где объединение? большинство проголосует ЗА! или ПРОТИВ! но кто сказал что те кто окажутся в меньшинстве- поменяют свою точку зрения и согласятся с большинством и объединятся и станут единомышленниками? )))))))))))) простой пример- лднр- против Украины в меньшинстве- и УСЬО- конфликт! где объединение? кто был ЗА! тот и остался ЗА! а кто ПРОИТИВ- тот ... ну вы поняли! а на счёт ЕС и НАТО! так общество всегда будет неоднозначным- и вопросы стратегические не стоит давать решать на плебесците! ибо те кто ЗА! так и 10 лет назад были ЗА! а кто против тот и через 20 лет будет против - имея даже все экономические и другие показатели готовности для вступления! а эта команда просто снимает с себя ответственность- а ещё идиотам которые плачутся что им плохо живётся и нам и они против вступления скажу- пусть думают во сколько нам, а особенно им выльеться каждый референдум- а это их пенсии и ЗРЯПЛАТЫ!)))) и ещё вон англия тоже проводила БРЕКЗИТ- и пенсы проголосовали- и теперь это привело к полит кризису и экономический на за горами- так что те кто не доел и решил управлять стратегическим моментами в стране- а новая власть выдаёт им кредит доверия на это и с себя снимает ответственность - пусть они просто займутся уборкой улиц- и тогда они доедят то чего им так не хватает- и может поймут- чтоб жить лучше надо работать- а не давать советы стране- космической глупости!
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Яковлев Михаил
Яковлев Михаил
ЧМОШНИЙ раб Бені -пора САМОМУ прийняти відповідальність! Всеодно ВЖЕ ти, блазень будеш срок мотати, при любому "розкладу"! Бо ти вже зрадив УКРАЇНУ!
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