У "Слузі народу" зробили заяву про всеукраїнський референдум

На всеукраїнський референдум необхідно виносити питання, які об'єднують громадян, а не призводять до розбіжностей у суспільстві.

Таку заяву зробив в ефірі програми "Свобода слова" у понеділок, 10 червня, представник президента України Володимира Зеленського в парламенті Руслан Стефанчук.

На думку другого номера партії "Слуга народу", Україна повинна на законодавчому рівні максимально правильно сформувати механізм, щоб дати громадянам можливість із певних питань висловити свою думку і позицію.

Руслан Стефанчук Скріншот з відео

"Цей механізм стосується, насамперед, запобіжників, зокрема, питань, які не можуть виноситися на референдум, запобіжників про кількість кваліфікованої більшості ухвалення окремих питань, коли недостатньо більше половини голосів", – пояснив він.

"Важливим буде питання інформаційної кампанії. Тому питання, які стосуються НАТО і ЄС, ми готові виносити на референдум після того, як українське суспільство визнає, що ми нині в тому стані, що можемо претендувати на членство", – продовжив Стефанчук.

За його словами, доленосні для країни рішення повинні підтримуватися розумінням і консенсусом у державі.

"Для нас дуже важливо виділити питання, які є першочерговими, і дуже важливо, щоб вони об'єднували нас у майбутньому, а не розділяли в минулому", – підсумував Стефанчук.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Глава Адміністрації президента Андрій Богдан заявив, що Володимир Зеленський має намір винести на всеукраїнський референдум питання про формат переговорів із Росією.

Також представник глави держави у Верховній Раді Руслан Стефанчук повідомив, що команда Зеленського вже розробила законопроект про референдум, на який винесуть питання про формат переговорів із Росією.

Журналіст Павло Казарін зазначив, що ідея референдуму, озвучена командою президента Зеленського, небезпечна для України, оскільки передбачає абсолютно діаметральні трактування та інтерпретації важливих питань.

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