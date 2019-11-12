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12 листопада • оновлено в 12:50
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/ Політика

"Кабальні умови!" У "Слузі народу" зробили скандальну заяву про Мінські угоди

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Глава парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що зустріч лідерів "нормандської четвірки" необхідна Україні для того, щоб піти від "кабальних" Мінських угод.

Як він розповів в інтерв'ю Liga.net, Україну нібито змусили підписати Мінські домовленості у 2014 році.

"Щоб уникнути Мінських домовленостей, тому що вони спочатку були кабальними умовами, які змусили нас підписати під час Іловайська та Дебальцеве. Для того, щоб з них вийти, потрібно перейти в інший формат", – відповів Арахамія на питання, навіщо потрібна зустріч з президентом Росії Володимиром Путіним у рамках "нормандського формату".

Глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія

Глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія

delo.ua

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Він вважає, що спочатку Росія не вірила, що Мінські домовленості можна буде виконати.

"Через те, що така можливість зараз є, у неї не залишається нічого, крім як додавати туди нові умови, або перейти в інший формат на інших умовах. А це нам вигідно", – додав Арахамія.

Політик вважає, що на зміну мінському формату повинен прийти "інший порядок переговорів із залученням більшої кількості партнерів, з більш сильною позицією України".

У той же час глава фракції "Слуга народу" зазначає, що у нової влади немає часу, щоб "накопичувати ресурс" для посилення переговорної позиції, тому що електорат "просив рухатися в сторону миру".

Як писав OBOZREVATEL, президент України Володимир Зеленський і глава Росії Володимир Путін можуть зустрітися в рамках саміту країн "нормандської четвірки" вже в кінці поточного місяця – 24 або 26 листопада.

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Тема
мінські домовленості
Особа
Давид Арахамія
Місце
Україна
Теги
Партія Слуга народу нормандський формат
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Логично,пояснил нормально
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