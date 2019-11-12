"Кабальні умови!" У "Слузі народу" зробили скандальну заяву про Мінські угоди

Глава парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що зустріч лідерів "нормандської четвірки" необхідна Україні для того, щоб піти від "кабальних" Мінських угод.

Як він розповів в інтерв'ю Liga.net, Україну нібито змусили підписати Мінські домовленості у 2014 році.

"Щоб уникнути Мінських домовленостей, тому що вони спочатку були кабальними умовами, які змусили нас підписати під час Іловайська та Дебальцеве. Для того, щоб з них вийти, потрібно перейти в інший формат", – відповів Арахамія на питання, навіщо потрібна зустріч з президентом Росії Володимиром Путіним у рамках "нормандського формату".

Глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія delo.ua

Він вважає, що спочатку Росія не вірила, що Мінські домовленості можна буде виконати.

"Через те, що така можливість зараз є, у неї не залишається нічого, крім як додавати туди нові умови, або перейти в інший формат на інших умовах. А це нам вигідно", – додав Арахамія.

Політик вважає, що на зміну мінському формату повинен прийти "інший порядок переговорів із залученням більшої кількості партнерів, з більш сильною позицією України".

У той же час глава фракції "Слуга народу" зазначає, що у нової влади немає часу, щоб "накопичувати ресурс" для посилення переговорної позиції, тому що електорат "просив рухатися в сторону миру".

Як писав OBOZREVATEL, президент України Володимир Зеленський і глава Росії Володимир Путін можуть зустрітися в рамках саміту країн "нормандської четвірки" вже в кінці поточного місяця – 24 або 26 листопада.

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