Президент України Володимир Зеленський за рік перебування на цій посаді продемонстрував, що досягнення миру на Донбасі для нього є ключовим завданням.

Про це в коментарі "Інтерфаксу" заявив заступник голови фракції "Слуга народу" Максим Ткаченко. За його словами, глава держави показав, що з представниками Росії можна "проводити переговори і домовлятися без здачі національних інтересів".

"Найголовніша тема для нас – це мир. І президент Зеленський цьому приділяє дуже багато зусиль. Тому є і реальні результати: розведення військ у Станиці Луганській, Золотому і Петрівському, обмін полоненими – процес іде системно, це не "кампанійщина" і не піар, це реальна робота зі звільнення і повернення наших людей додому. І я знаю, що ця робота продовжуватиметься у найближчий час", – сказав він.

До всього іншого заступник глави фракції "СН" вказав також на зміну за президентства Зеленського переговорної позиції України відносно Російської Федерації щодо закінчення війни на Донбасі.

"Він продемонстрував, що з Росією можна спілкуватися і домовлятися без здачі національних інтересів, проявив себе в цих переговорах як сильний, послідовний і далекоглядний політик. Саме так його сприймають і партнери з "нормандського формату", тому що саме зусиллями Зеленського вдалося реанімувати цей переговорний майданчик, який практично впав у кому в 2016 році", – вважає нардеп.

Також Ткаченко згадав будівництво за діючого глави держави тимчасового мосту через річку Сіверський Донець на КПВВ "Станиця Луганська". Він наголосив, що у такий спосіб було спрощено процес переходу громадян через лінію розмежування.

Максим Ткаченко та Володимир Зеленський

"Та й узагалі вперше в історії України у нас з'явився президент, який не поділяє країну на свій електорат і на чужий. Він не розколює народ, не нацьковує один регіон на інший, змінив державну риторику щодо громадян. Він зшиває Україну, звертається до всіх виборців і тих, хто голосував "за" або "проти". І тому він є сьогодні політиком, якому найбільше довіряє населення країни", – висловив свою думку заступник голови фракції "Слуга народу".

Крім цього, народний депутат покладає великі надії на продовження переговорів щодо встановлення миру на Донбасі, а також реінтеграції окупованих територій після закінчення пандемії коронавірусу.

"Я впевнений, що, незважаючи на пандемію, яка дуже сильно змінила наші життя і плани, робота президента і всієї нашої команди щодо досягнення миру на Донбасі триває і найближчим часом будуть нові сильні кроки та реальні результати. Будуть нові домовленості в "нормандському форматі", серйозні зрушення в Мінську. Як і обіцяв Володимир Зеленський, ми в найближчому майбутньому повернемо і людей, і території", – підсумував Ткаченко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, колишній генеральний прокурор України Юрій Луценко із сарказмом відреагував на першу річницю перемоги Володимира Зеленського в другому турі президентських виборів.