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21 квітня • оновлено в 18:47
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У "Слузі народу" заявили, що Зеленський "зшиває" Україну

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Президент України Володимир Зеленський за рік перебування на цій посаді продемонстрував, що досягнення миру на Донбасі для нього є ключовим завданням.

Про це в коментарі "Інтерфаксу" заявив заступник голови фракції "Слуга народу" Максим Ткаченко. За його словами, глава держави показав, що з представниками Росії можна "проводити переговори і домовлятися без здачі національних інтересів".

"Найголовніша тема для нас – це мир. І президент Зеленський цьому приділяє дуже багато зусиль. Тому є і реальні результати: розведення військ у Станиці Луганській, Золотому і Петрівському, обмін полоненими – процес іде системно, це не "кампанійщина" і не піар, це реальна робота зі звільнення і повернення наших людей додому. І я знаю, що ця робота продовжуватиметься у найближчий час", – сказав він.

"З Росією можна спілкуватися і домовлятися": у "Слузі народу" заявили, що Зеленський "зшиває" Україну

До всього іншого заступник глави фракції "СН" вказав також на зміну за президентства Зеленського переговорної позиції України відносно Російської Федерації щодо закінчення війни на Донбасі.

"Він продемонстрував, що з Росією можна спілкуватися і домовлятися без здачі національних інтересів, проявив себе в цих переговорах як сильний, послідовний і далекоглядний політик. Саме так його сприймають і партнери з "нормандського формату", тому що саме зусиллями Зеленського вдалося реанімувати цей переговорний майданчик, який практично впав у кому в 2016 році", – вважає нардеп.

Також Ткаченко згадав будівництво за діючого глави держави тимчасового мосту через річку Сіверський Донець на КПВВ "Станиця Луганська". Він наголосив, що у такий спосіб було спрощено процес переходу громадян через лінію розмежування.

Максим Ткаченко та Володимир Зеленський

Максим Ткаченко та Володимир Зеленський

"Та й узагалі вперше в історії України у нас з'явився президент, який не поділяє країну на свій електорат і на чужий. Він не розколює народ, не нацьковує один регіон на інший, змінив державну риторику щодо громадян. Він зшиває Україну, звертається до всіх виборців і тих, хто голосував "за" або "проти". І тому він є сьогодні політиком, якому найбільше довіряє населення країни", – висловив свою думку заступник голови фракції "Слуга народу".

Крім цього, народний депутат покладає великі надії на продовження переговорів щодо встановлення миру на Донбасі, а також реінтеграції окупованих територій після закінчення пандемії коронавірусу.

"Я впевнений, що, незважаючи на пандемію, яка дуже сильно змінила наші життя і плани, робота президента і всієї нашої команди щодо досягнення миру на Донбасі триває і найближчим часом будуть нові сильні кроки та реальні результати. Будуть нові домовленості в "нормандському форматі", серйозні зрушення в Мінську. Як і обіцяв Володимир Зеленський, ми в найближчому майбутньому повернемо і людей, і території", – підсумував Ткаченко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, колишній генеральний прокурор України Юрій Луценко із сарказмом відреагував на першу річницю перемоги Володимира Зеленського в другому турі президентських виборів.

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Автор
Марина Ліснічук
Тема
Російсько-український конфлікт
Особи
Володимир Зеленський Максим Ткаченко
Місце
Україна
Теги
президент Партія Слуга народу нормандський формат переговори щодо Донбасу
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Shlomo Shtern
Shlomo Shtern
Истеричное стадо майданопитеков и воинствующая соросятня отчаянно пытаются заставить Зелю продолжать во,йну, но свиномое безумие уже не в тренде украинского общества.
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Qurd Boz
Qurd Boz
Он не утопист, а всамделишный уТУПИСТ.
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