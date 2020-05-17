У "Слузі народу" заявили про нову тактику Зеленського щодо Донбасу

Політика 08:36, 17.05.2020 Оновлено: 12:12, 17.05.2020

Президент України Володимир Зеленський змінює тактику вирішення конфлікту на Донбасі і не буде слідувати наміченій його попередником Петром Порошенком.

Як заявила в ефірі телеканалу "Наш" народна депутатка від фракції "Слуга народу" Марина Бардіна, у теперішньої влади є чітка позиція як щодо Донбасу, так і щодо Криму (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

Бардіна розповіла, як Зеленський планує повернути Донбас

"Що зараз робить Зеленський. Він прийшов до влади і спробував рухатися тим шляхом, який був раніше, але стратегія, продумана п'ятим президентом Порошенком, не спрацювала в перебігу шести років і не відбудеться в подальшому", – зазначила вона.

За словами нардепки, зараз відбувається зміна процесів.

"Україна намагається надати більш офіційний статус групі переговорній в ТКГ. Цього тижня вперше відбулися переговори вже офіційних посадових осіб нашої держави", – розповіла Бардіна.

Вона додала, що Україна дійсно почала рухатися по Мінських домовленостях і їх виконанню: розведення, обмін полоненими, ведуться переговори щодо виборів на тимчасово окупованих територіях тільки після того, як Україна буде контролювати кордон.

"Головним зараз є надання "Червоному хресту" доступу на окупованих територій. Коли "Червоний хрест" побачить всіх людей, які там містяться, "Червоний хрест" допоможе в організації та завершенні списків верифікації "всіх на всіх", – підкреслила депутат.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • 11 березня учасники Тристоронньої контактної групи в Мінську підписали домовленості про створення органу, яким фіксується суб'єктність ОРДЛО.

  • У протоколах Росія в статусі гаранта-спостерігача значиться нарівні з Німеччиною, Францією та ОБСЄ.

  • Глава Офісу президента Андрій Єрмак 13 березня підтвердив, що на засіданні ТКГ підписали документ про необхідність створення консультативної ради, до якої увійдуть представники ОРДЛО.

  • Однак він запевнив, що в новий орган нібито увійдуть тільки мирні представники окупованих територій і мови про визнання терористичних "Л/ДНР" немає.

  • Міністр реінтеграції і представник України в ТКГ Олексій Резніков заявив, що в форматі Консультативної ради з ОРДЛО, яка викликала скандал серед політикуму, переговори з терористами вестися не будуть.

  • 16 травня Єрмак повідомив, що на наступній зустрічі Тристоронньої контактної групи в якості "представників Донбасу" будуть запрошені переселенці з Луганська і Донецька, які зараз проживають на підконтрольних Україні територіях.

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