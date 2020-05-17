У "Слузі народу" заявили про нову тактику Зеленського щодо Донбасу

Президент України Володимир Зеленський змінює тактику вирішення конфлікту на Донбасі і не буде слідувати наміченій його попередником Петром Порошенком.

Як заявила в ефірі телеканалу "Наш" народна депутатка від фракції "Слуга народу" Марина Бардіна, у теперішньої влади є чітка позиція як щодо Донбасу, так і щодо Криму (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

Бардіна розповіла, як Зеленський планує повернути Донбас

"Що зараз робить Зеленський. Він прийшов до влади і спробував рухатися тим шляхом, який був раніше, але стратегія, продумана п'ятим президентом Порошенком, не спрацювала в перебігу шести років і не відбудеться в подальшому", – зазначила вона.

За словами нардепки, зараз відбувається зміна процесів.

"Україна намагається надати більш офіційний статус групі переговорній в ТКГ. Цього тижня вперше відбулися переговори вже офіційних посадових осіб нашої держави", – розповіла Бардіна.

Вона додала, що Україна дійсно почала рухатися по Мінських домовленостях і їх виконанню: розведення, обмін полоненими, ведуться переговори щодо виборів на тимчасово окупованих територіях тільки після того, як Україна буде контролювати кордон.

"Головним зараз є надання "Червоному хресту" доступу на окупованих територій. Коли "Червоний хрест" побачить всіх людей, які там містяться, "Червоний хрест" допоможе в організації та завершенні списків верифікації "всіх на всіх", – підкреслила депутат.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

11 березня учасники Тристоронньої контактної групи в Мінську підписали домовленості про створення органу, яким фіксується суб'єктність ОРДЛО.

У протоколах Росія в статусі гаранта-спостерігача значиться нарівні з Німеччиною, Францією та ОБСЄ.

Глава Офісу президента Андрій Єрмак 13 березня підтвердив, що на засіданні ТКГ підписали документ про необхідність створення консультативної ради, до якої увійдуть представники ОРДЛО.

Однак він запевнив, що в новий орган нібито увійдуть тільки мирні представники окупованих територій і мови про визнання терористичних "Л/ДНР" немає.

Міністр реінтеграції і представник України в ТКГ Олексій Резніков заявив, що в форматі Консультативної ради з ОРДЛО, яка викликала скандал серед політикуму, переговори з терористами вестися не будуть.

16 травня Єрмак повідомив, що на наступній зустрічі Тристоронньої контактної групи в якості "представників Донбасу" будуть запрошені переселенці з Луганська і Донецька, які зараз проживають на підконтрольних Україні територіях.

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