У "Слузі народу" засумнівалися, що Рада змінить постанову щодо виборів в ОРДЛО

"Слуга" вважає, що Рада не підтримає зміну постанови про вибори. Фото 112.ua.

У Верховній Раді навряд чи наберуться голоси для внесення змін до постанови про вибори, чого вимагає Росія і підтримувані нею терористи.

Таку думку на своїй сторінці у Facebook висловив народний депутат від "Слуги народу" Дмитро Гурін. Він вважає, що парламентарії не дадуть 226 голосів.

"На будь-які зміни постанови ВРУ про вибори, які дозволять вибори на окупованих територіях, я не бачу 226 голосів в Раді", – зазначив він.

"У тексті змін до Конституції в частині децентралізації, який розробляється в рамках інклюзивного процесу із залученням асоціацій місцевого самоврядування і інших стейкхолдерів, немає ніяких згадок ОРДЛО і ніяких преференцій окремим регіонам. Згадуються тільки особливості Києва, пов'язані зі статусом столиці; все, що стосується АРК Крим/м. Севастополь наразі залишається без змін щодо існуючого тексту КУ", – додав Гурін.

За його словами, учасники процесу дотримуються думки, що децентралізація має бути настільки глибокою, що ніякі регіони не одержать преференції – все повинні отримати однакові і максимально широкі права.

Також нардеп переконаний, що не буде голосів і для зміни до Конституції, якщо їх будуть пропонувати.

"Статус української мови як державної (відноситься до всієї території країни) закріплений в першому розділі Конституції України, статті якого можуть бути змінені тільки за результатами всеукраїнського референдуму, що нереально", – підсумував Гурин.

Facebook Дмитро Гурін

Як повідомляв OBOZREVATEL, представник РФ Борис Гризлов і представники ОРДЛО зажадали внесення змін до постанови Верховної Ради про місцеві вибори. Інакше вони мають намір продовжити блокування переговорів щодо обміну полоненими, розмінування, відведенню сил і засобів на Донбасі, а також підготовки до переговорів в "нормандському форматі".

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