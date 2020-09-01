У "Слузі народу" заступилися за Фокіна після слів про амністію для терористів

Народний депутат України від фракції "Слуга народу" Данило Гетманцев схвально відгукнувся про ініціативи заступника глави української делегації в ТКГ Вітольда Фокіна щодо Донбасу.

Водночас він наголосив, що дискусійно має обговорюватися лише питання надання особливого статусу всьому Донбасу. Своїми думками з приводу скандальних заяв Фокіна політик поділився в коментарі для Telegram-каналу "Политика страны" (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Скажімо так: непорозуміння щодо територій, яким він пропонує надати особливий статус. Я вважаю, що це потребує дискусії щонайменше. Це є необґрунтованим. Але те, про що він говорить, про амністію, – ми ж теж про це говорили. Амністія для всіх, крім тих, у кого кров на руках. Про вибори – ми теж говорили про вибори", – сказав нардеп.

Крім того, Гетманцев висловив переконання в тому, що Фокін намагається знайти компроміс із Росією, оскільки без цього неможливо обійтися.

"Людина транслює свою позицію щодо ситуації, що склалася на Донбасі, й жадає усіма силами знайти компроміс із Росією, яка представляє ту сторону. Ми розуміємо, що має бути зроблено деякі поступки, ми розуміємо, що мир – це завжди компроміс. Але при цьому ми розуміємо, що не маємо перейти червоні лінії та не маємо здати національні інтереси", – сказав парламентарій.

Він упевнений, що Україна мусить провести вибори в ОРДЛО, оскільки це було записано ще в Мінських угодах. Утім, спершу необхідно провести роззброєння та повернути кордон.

Також Гетманцев прокоментував новину про те, що Фокін за свої скандальні ініціативи щодо долі Донбасу потрапив до бази сайту "Миротворець".

"Я взагалі до бази "Миротворець" ставлюся негативно: як це так – людину можна засуджувати на рівні ресурсу якогось за її думки, переконання. У нас є суд, який має давати оцінку. Тому я до бази "Миротворець" ставлюся різко негативно", – резюмував він.

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