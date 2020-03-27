"Зради немає!" У "Слузі народу" заступилися за Єрмака через орган з ОРДЛО

Народний депутат від партії "Слуга народу" Олександр Качура заявив, що створення "консультативної ради" в рамках Тристоронньої контактної групи в Мінську, не є зрадою національних інтересів України.

Про це він розповів в інтерв'ю "Фактам". Зокрема, він назвав таку ініціативу "нормальною", проте зазначив, що в ній є свої застереження.

"Зради" немає. Консультативна рада буде створена при політичній підгрупі. На мій погляд, це абсолютно нормальна ініціатива, але зі своїми застереженнями", - заявив він.

Він підкреслив, що представники ОРДЛО нібито не стануть повноправними учасниками переговорів, і не зможуть голосувати при ухваленніі рішень. За його словами, до складу "ради" увійдуть громадяни України, які проживають і на непідконтрольній, і на підконтрольній території. Вони можуть напрацьовувати якісь концепції, і потім політична група їх або ухвалить, або ні.

Росія залишається стороною-агресороркою, і ніхто не зробить її спостерігачем, як писали.

Крім того, Качура висловив думку, що "якщо вже й вести діалог з Донбасом, то учасниками переговорів повинні бути авторитетні, поважні обома сторонами люди (не політики!) – лікарі, адвокати, які не брали участі ні в яких бойових діях" .

Як повідомляв OBOZREVATEL:

учасники Тристоронньої контактної групи в Мінську на зустрічі 11 березня підписали домовленості про створення органу, яким фіксується суб'єктність ОРДЛО.

У протоколах Росія в статусі гаранта-спостерігача значиться нарівні з Німеччиною, Францією та ОБСЄ.

Народні депутати від фракції "Слуга народу" опублікували спільну заяву, в якій зазначили неможливість подачі води в окупований Росією Крим, а також щодо створення так званого консультативного органу з ОРДЛО.

Спочатку під заявою підписалося близько 10 нардепів, але потім це викликало широкий резонанс і під ним підписалося 40 осіб.

Пізніше глава Офісу президента Андрій Єрмак зустрівся з нардепами, які виступили проти так званого консультативного органу, і заявив, що Україна не веде і не вестиме переговорів з терористами ОРДЛО.

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