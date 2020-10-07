У "Слузі народу" запропонували карати ЗМІ за заперечення агресії Росії
Транслювати такі висловлювання хочуть заборонити телерадіоорганізаціям в Україні
У разі порушення цієї норми пропонується штрафувати їх або позбавляти ліценції на мовлення
Про це йдеться у відповідному законопроєкті, ініціатором якого є "слуга" Олег Дунда
У фракції "Слуги народу" пропонують заборонити телерадіоорганізаціям висловлювання, що заперечують факти військової агресії Росії та окупації нею українських Криму і Донбасу.
Ініціатором відповідного законопроєкту №4188 "Про внесення змін до закону "Про телебачення і радіомовлення" щодо протидії інформаційній війні" став "слуга" Олег Дунда. Він зареєстрував його у Верховній Раді 5 жовтня.
У пояснювальній записці до закону йдеться про те, що він забороняє телерадіоорганізаціям використовувати трансляцію висловлювань, які містять заперечення факту військової агресії РФ до України, а також окупації країною-агресором частини української територій і ведення гібридної війни проти України.
Автор законопроєкту пропонує зобов'язати Національну раду з питань телебачення і радіомовлення штрафувати телерадіоорганізації у разі порушення цієї норми.
Також у документі передбачено: якщо порушення не буде усунуто протягом місяця після застосування санкції у вигляді штрафу і в разі повторного штрафу за порушення цього ж положення закону, Нацрада повинна звернутися до суду з позовом про анулювання ліцензії на мовлення телерадіоорганізації або анулювання ліцензії провайдера програмної послуги.
Згідно із законопроєктом, якщо висловлювання, які містять заперечення факту військової агресії РФ проти України, будуть "транслюватися і поширюватися без попереднього запису, міститися у виступах, репліках особи, яка не є працівником телерадіоорганізації, то остання не нестиме відповідальності за ці порушення".
Як повідомляв OBOZREVATEL:
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