У "Слузі народу" заговорили про скорочення фінансування КСУ

Народна депутатка з фракції "Слуга народу", заступниця голови Комітету ВРУ з питань антикорупційної політики Галина Янченко заявила про намір внести до парламенту подання про скорочення фінансування Конституційного суду.

Про це вона розповіла ефірі "Громадського радіо". Зокрема, анонсуючи зустріч 2 листопада між головою КС Олександром Тупицьким, спікером Ради Дмитром Разумковим та президентом Володимиром Зеленським для обговорення можливих кроків виходу із кризи, що склалася внаслідок останніх рішень інстанції та поданого президентського законопроєкту.

За словами нардепки, ініціював цю зустріч Тупицький. Серед іншого вона також назвала можливий подальший розвиток подій.

"Є ймовірність, що подам постанову до ВР про обмеження бюджетного фінансування КС. Це один із можливих сценаріїв розвитку ситуації", – зазначила "слуга".

Янченко висловила переконання, що Конституційний суд як державний орган систематично руйнує основоположні реформи – наприклад, антикорупційну. Крім цього, переконана депутатка, є і ризик для закону про мови, і про Вищий антикорупційний суд, також, йдеться про низку інших законів, які КС може відмінити вслід за електронним декларуванням.

"Тому держава і платники податків можуть спрямувати свої ресурси на важливіші потреби. Це, можливо, стимулюватиме КС піти у добровільну відставку", – заявила Янченко.

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