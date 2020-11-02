У "Слузі народу" заговорили про скорочення фінансування КСУ
Галина Янченко допустила подання до ВРУ відповідної пропозиції
За її словами, це, можливо, стимулюватиме КС піти у добровільну відставку
Нардепка також анонсувала зустріч 2 листопада між Тупицьким, Разумковим і Зеленським
Народна депутатка з фракції "Слуга народу", заступниця голови Комітету ВРУ з питань антикорупційної політики Галина Янченко заявила про намір внести до парламенту подання про скорочення фінансування Конституційного суду.
Про це вона розповіла ефірі "Громадського радіо". Зокрема, анонсуючи зустріч 2 листопада між головою КС Олександром Тупицьким, спікером Ради Дмитром Разумковим та президентом Володимиром Зеленським для обговорення можливих кроків виходу із кризи, що склалася внаслідок останніх рішень інстанції та поданого президентського законопроєкту.
За словами нардепки, ініціював цю зустріч Тупицький. Серед іншого вона також назвала можливий подальший розвиток подій.
"Є ймовірність, що подам постанову до ВР про обмеження бюджетного фінансування КС. Це один із можливих сценаріїв розвитку ситуації", – зазначила "слуга".
Янченко висловила переконання, що Конституційний суд як державний орган систематично руйнує основоположні реформи – наприклад, антикорупційну. Крім цього, переконана депутатка, є і ризик для закону про мови, і про Вищий антикорупційний суд, також, йдеться про низку інших законів, які КС може відмінити вслід за електронним декларуванням.
"Тому держава і платники податків можуть спрямувати свої ресурси на важливіші потреби. Це, можливо, стимулюватиме КС піти у добровільну відставку", – заявила Янченко.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Конституційний суд України визнав неконституційним кримінальну відповідальність за декларування недостовірної інформації. Відповідно, судді скасували кримінальну відповідальність за недостовірне декларування майна і обмежили повноваження НАЗК.
НАЗК закрило доступ до електронних декларацій, проте розпорядженням Кабміну, ухваленим за рішенням Ради національної безпеки і оборони, доступ був відновлений.
Також Володимир Зеленський подав до Верховної Ради законопроєкт про звільнення всього складу Конституційного суду.
Голова КСУ Олександр Тупицький заявив, що законопроєкт Зеленського нібито має ознаки конституційного перевороту.
Представник Ради Європи і глава Венеційської комісії розкритикували законопроєкт президента Володимира Зеленського, який передбачає зміну складу Конституційного суду. Вони попередили, що це буде порушенням Основного закону і закликали розглянути інші варіанти розв'язання кризи. Крім того, документ розкритикували українці.
Зі свого боку представник президента в КСУ Федір Веніславський назвав проєкт закону єдиним можливим варіантом виходу з кризи після рішення Конституційного суду.
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