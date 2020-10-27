У "Слузі народу" заговорили про новий Майдан і Ростов: ЗМІ оприлюднили переписку. Фото

Юрій Сергієнко Політика 21:35, 27.10.2020 Оновлено: 21:39, 27.10.2020

"Слуги народу" нібито влаштували розборки між собою через незадовільний результат на місцевих виборах. Деякі навіть прогнозую нову революцію.

Листування з внутрішнього партійного чату оприлюднила "Страна" (щоб подивитися фото, доскролльте сторінку до кінця).

У бесіді нардеп Микита Потураєв заявив, що в країні може відбутися новий Майдан. Він також пропонує своїм колегам купити квиток до російського міста Ростов-на-Дону (саме туди після Революції гідності втік Віктор Янукович).

Внутрішня переписка "слуг народу".
Внутрішня переписка "слуг народу".
Внутрішня переписка "слуг народу".
Внутрішня переписка "слуг народу".
Внутрішня переписка "слуг народу".

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