У "Слузі народу" задумали скасувати люстрацію: в чому справа

Депутат Верховної Ради з фракції "Слуга народу" Макс Бужанський подав законопроект про скасування закону №2287 про люстрацію чиновників часів експрезидента України Віктора Януковича.

Про це повідомляє ZN. Проект надійшов на розгляд парламенту 18 жовтня.

Максим Бужанський Twitter.com

Раніше Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ) заявив, що люстрація чиновників часів Януковича порушує їх права. На думку суддів, люстрація застосовувалась до дуже широкого кола осіб, що призвело до "незаконних звільнень".

Тим самим, відзначають в ЄСПЛ, український закон "Про очищення влади", прийнятий в 2014 році, відрізняється від процедур люстрації, впроваджених в державах Центральної та Східної Європи, які є "більш цільовими і вузьконаправленими".

У 2015 році депутати Верховної Ради звернулися до Конституційного суду України з проханням перевірити закон на відповідність Конституції, також дві вистави подав Верховний суд. Наразі в Україні люстрували близько 900 чиновників.

Нагадаємо, раніше OBOZREVATEL розповідав, що суд Києва може відновити в керівних посадах близько 100 прокурорів, які були люструвати.

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