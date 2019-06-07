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/Політика

Все куплено? Активіст поскаржився на відбір у партію Зеленського

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Активіст і відеоблогер Олександр Куницький отримав "загадкову" відповідь партії "Слуга народу" на свою заявку стати кандидатом у депутати за мажоритарним округом.

Блогер запідозрив політсилу у проплаченості ухвалення рішення щодо кандидатів. Про це він написав у Facebook. За словами Куницького, у "Слузі народу" не надали список "міфічних" переможців, котрі пройшли відбір кандидатів.

Відповідь "ЗеКоманди"

Відповідь "ЗеКоманди"

Facebook Олександра Куницького

"О! Щойно прийшла відповідь від "ЗеКоманди"! Хто ж ці "міфічні" кандидати які "пройшли відбір"!? Я вже чув про кілька таких по Україні. Навіть ходять плітки про суму внеску, за підтримку від слуг народу!" — написав Куницький.

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Сам відеоблогер, виходячи з відповіді "ЗеКоманди", не пройшов конкурс.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у партії "Слуга народу" заявили, що кандидатів на позиції мажоритарників виберуть у кілька етапів. Усі охочі заповнять анкети за ізраїльською моделлю, пройдуть співбесіди і запропонують проекти законів.

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Особа
Володимир Зеленський
Місце
Україна
Тег
Партія "Слуга народу"
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Ткачук Татьяна
Ткачук Татьяна
Даже не удивлена и не разочарована! Фейковый преЗедент фейковой партии!!!
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