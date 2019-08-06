У "Слузі народу" влаштували "бунт" через скасування недоторканності

Близько 15% членів партії президента України Володимира Зеленського "Слуга народу", які пройшли в нову Верховну Раду по мажоритарних округах, проти скасування депутатської недоторканності.

Такі цифри озвучив в ефірі радіо "НВ" головний претендент на посаду глави фракції в парламенті, четвертий номер у списку політсили Давид Арахамія. За його словами, в "Слузі народу" немає одноосібної думки.

"Їх десь 15% серед мажоритарників. Серед списочників таких набагато менше. А мажоритарники кажуть: "Я ж мажоритарник, це мій округ, люди за мене проголосували. Чому я повинен бути підзвітний?" – пояснив він.

Давид Арахамія Скріншот з відео

Також за словами Арахамія, під час проходження курсів у Трускавці він зауважив, що кілька осіб, які декларували зняття недоторканності, підписували меморандум, вже говорять, що "можливо, треба подивитися на це заново".

При цьому, сам майбутній нардеп підтримав введення депутатського індемнітету, тобто можливості залучити депутата до відповідальності тільки за кримінальні правопорушення, але не за політичні висловлювання.

"Ми не можемо переслідувати думки депутата, тому що це буде диктатура, а не демократія. Але якщо він скоює кримінальний злочин, в тому числі корупцію, то ми повинні мати якісь важелі, щоб припинити такі справи", – сказав він.

Партія "Слуга народу" ngp-ua.info

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Арахамія розповів, що "Слуга народу" наполягатиме на введенні кримінальної відповідальності за неперсональное голосування депутатів або так зване "кнопкодавство".

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