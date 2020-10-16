У "Слузі народу" виявлено нові випадки коронавірусу

У парламентській фракції "Слуга народу" на коронавірус хворіють щонайменше десятеро осіб. Це окрім нардепа Миколи Тищенка, котрий позитивний тест на COVID-19 отримав 16 жовтня.

Про це заявила нардепка, заступниця голови фракції Євгенія Кравчук. Подробиці вона розповіла в ефірі каналу "Україна 24".

"У "Слузі народу" всього 10 чи 11 хворих. Але хтось отримав вже негативні тести та одужав, а хтось отримав "плюсик" буквально вчора. Тому кількість постійно змінюється", – зазначила "слуга".

Зокрема, за словами нардепки, напередодні ще двоє її колег отримали позитивні тести на коронавірус. І один із них – це голова комітету.

"Тому ситуація напружена. Це підкреслює, що велика кількість соціальних контактів – безумовно, ризик для людей. Народні депутати за родом своєї діяльності постійно контактують з великою кількістю людей, тому серед них відсоток тих, хто хворіє або перехворів, у декілька разів більший, ніж у середньому по країні", – підкреслила Кравчук.

Як повідомляв OBOZREVATEL, за словами спікера парламенту Дмитра Разумкова, коронавірусом у ВРУ заразилися майже 100 осіб. Із них до 60 хворих – народні депутати і до 30 інфікованих – в апараті парламенту.