У "Слузі народу" виступили за закупівлю російської вакцини від COVID-19

Мирослав Семенюк Політика 10:57, 10.10.2020 Оновлено: 10:59, 10.10.2020

Народний депутат від фракції "Слуга народу" Олександр Качура заявив, що Україна зобов'язана домовлятися з Росією про закупівлю її вакцини від коронавірусу, якщо буде доведена її ефективність.

Як сказав він в ефірі NewsOne, Україна не має права не скористатися такою можливістю (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

"Я скажу зараз те, за що, напевно, частина фракції "Слуга народу" закидає мене камінням, але я вважаю, що на першому місці має бути здоров'я громадян", – зазначив Качура.

На його думку, якщо російська вакцина покаже свою ефективність, будуть відповідні рекомендації, то Україна буде зобов'язана її закуповувати.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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