У "Слузі народу" виступили за скорочення чисельності української армії. Відео

Голова парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія виступив за скорочення чисельності української армії.

Він вважає, що гроші, які звільняться у такий спосіб, можна направити на переозброєння Збройних сил України. Про це Арахамія сказав 14 жовтня в ефірі телеканалу "Україна 24" (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

За його словами, здатність української армії буде рости, якщо зменшувати "бюджет проїдання".

"Я повністю погоджуюся з такими принципами, що нам насправді потрібно хоча б вести розмову і розрахунки про можливе скорочення чисельності або збільшення бюджету, але ми розуміємо, що бюджет – це цифра, якої завжди не вистачає, вона захищена стаття для оборони, але завжди немає достатньо коштів, щоб переозброювати армію, купувати нові речі, нове озброєння, нові технології, займатися вивченням і тому дійсно, якщо ми будемо зменшувати бюджет проїдання і трохи збільшувати бюджет на розвиток і інновації, то здатність нашої армії буде рости", – заявив "слуга народу".

Арахамія додав, що збільшення боєздатності армії необхідно Україні для стримування військової агресії з боку Росії і будь-яких інших потенційних ворогів.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що на "всенародне опитування" не буде виноситися тема війни на Донбасі.