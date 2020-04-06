У "Слузі народу" вирішили змінити Виборчий кодекс: що буде

Глава партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко анонсував зміни до Виборчого кодексу України. Зокрема, мова йде, в першу чергу, про політичні зміни.

Як він розповів у інтерв'ю виданню "РБК Україна", політсилою розглядаються варіанти, щоб вибори за пропорційною системою стали можливими в населених пунктах, де кількість виборців перевищує десять, п'ятнадцять або двадцять тисяч (зараз вони можуть проводитися в містах з кількістю виборців понад 90 тисяч).

За його словами, в рамках цих змін будуть також зміни, які дозволять забрати більшу частину статті витрат, покладених на інформування.

Олександр Корнієнко pravda.com.ua

Крім того, йдуть також дискусії про появу норми, за якою кандидати в мери зможуть висуватися тільки від партій.

Корнієнко зазначив, що незважаючи на те, що в законопроекті про зміну бюджету, який вніс Кабмін, субвенцію на місцеві вибори скоротили з 2,155 млрд до 1 млрд гривень, цієї суми повинно вистачити на проведення місцевих виборів і, за Конституцією вони повинні відбутися 25 жовтня 2020 року.

"Там є дві великі статті витрат. Це зарплата членів комісії і друк бюлетенів. На друк бюлетенів, виходячи з оцінок під час попередніх виборів, потрібно приблизно 300-400 мільйонів гривень. Залишаться якісь кошти на транспорт, зв'язок.

Однак, грошей навряд чи вистачить на оплату навіть 30 тисяч членів виборчих комісій, якщо брати по мінімуму. А якщо їм не платити, то виникають ризики щодо чесності проведення виборів. Якщо не платити від держави, то вони будуть брати більше грошей від партій", – зазначив політик.

За його словами, є ймовірність того, що через коронавірус ці вибори будуть кроком назад в технологічному і організаційному плані з боку ЦВК.

"Тому що секвестується не тільки сума на вибори, а й сума на апарат Центральної виборчої комісії, яка як раз планувалася на переоснащення IT, перезапуск системи "Вибори". Очевидно, наші хороші ідеї по технологізації виборів, наприклад, робити електронні протоколи, будуть на паузі до тих пір, поки в бюджеті не з'являться кошти", – додав Корнієнко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Корнієнко заявив, що 8-9 квітня Верховна Рада України, швидше за все, проведе ще одне позачергове засідання.

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