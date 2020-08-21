У "Слузі народу" виправдалися за використання пожежної машини для розклеювання білбордів

У партії "Слуга народу" пояснили, навіщо використовували пожежну машину для розклеювання білбордів із політичною рекламою в селищі Казанка Миколаївської області.

Як заявив у коментарі "НикВести" народний депутат від фракції СН Ігор Негулевський, рятувальники виконували висотні роботи в межах договору з рекламним агентством (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

На його думку, дії рекламодавців і пожежників не є негожими.

"З приводу ситуації в Казанці, де пожежне авто клеїло борди і ті, хто проїжджав повз, активно обурювалися: "як це так, що адмінресурс за наші податки клеїть партійну символіку". Насправді все набагато простіше, ніж всі думають. Перелік платних послуг пожежних частин досить різноманітний – від елементарного навчання до висотних робіт. Ось і цього разу рекламна компанія найняла пожежну частину на проведення ось таких робіт. Я просто впевнений, що всі договори і фінансові зобов'язання сторін у цьому випадку виконані в повному обсязі. І нічого поганого в діях ні рекламної компанії, ні керівництва пожежної частини немає і бути не може", – підкреслив Негулевський.

Як повідомляв OBOZREVATEL, інцидент із пожежною машиною був знятий очевидцями напередодні приїзду в Миколаїв президента України Володимира Зеленського.

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