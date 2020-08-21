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У "Слузі народу" виправдалися за використання пожежної машини для розклеювання білбордів

Мирослав Семенюк
Мирослав Семенюк
Політика
2,8 т.
Нардеп Негулевський пояснив, чому пожежники клеїли борд 'Слуги народу'

Нардеп Негулевський пояснив, чому пожежники клеїли борд "Слуги народу".

У партії "Слуга народу" пояснили, навіщо використовували пожежну машину для розклеювання білбордів із політичною рекламою в селищі Казанка Миколаївської області.

Як заявив у коментарі "НикВести" народний депутат від фракції СН Ігор Негулевський, рятувальники виконували висотні роботи в межах договору з рекламним агентством (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

На його думку, дії рекламодавців і пожежників не є негожими.

"З приводу ситуації в Казанці, де пожежне авто клеїло борди і ті, хто проїжджав повз, активно обурювалися: "як це так, що адмінресурс за наші податки клеїть партійну символіку". Насправді все набагато простіше, ніж всі думають. Перелік платних послуг пожежних частин досить різноманітний – від елементарного навчання до висотних робіт. Ось і цього разу рекламна компанія найняла пожежну частину на проведення ось таких робіт. Я просто впевнений, що всі договори і фінансові зобов'язання сторін у цьому випадку виконані в повному обсязі. І нічого поганого в діях ні рекламної компанії, ні керівництва пожежної частини немає і бути не може", – підкреслив Негулевський.

Як повідомляв OBOZREVATEL, інцидент із пожежною машиною був знятий очевидцями напередодні приїзду в Миколаїв президента України Володимира Зеленського.

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УкраїнаМиколаївПартія Слуга народу
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