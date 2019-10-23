"Фракція розвалюється": у "Слузі народу" відреагували на скандал із "хабарами"

Народна депутатка від президентської фракції "Слуга народу" Ольга Василевська-Смаглюк заявила, що скандал через можливе хабарництво в податковому комітеті може серйозно підірвати взаємини в політсилі.

Своєю думкою вона поділилася в середу, 23 жовтня, в ефірі програми "Нині вже" на "Громадському".

"Я не можу розібратися, які плани у керівництва фракції щодо тих депутатів, які голосували або не голосували. Тому що вранці є заява, що всі повинні обов'язково пройти поліграф, вдень – необов'язково, це важке випробування для фракції, давайте, хто хоче добровільно, нехай проходить", – розповіла вона.

У "Слузі народу" відреагували на скандал із "хабарами"

Василевська-Смаглюк заявила, що якщо у керівництва фракції є підозри в хабарництві щодо депутатів, то "нехай ідуть і розбираються".

"Що це за керівництво фракції, яке не може твердо стояти на якійсь позиції? Тобто, вони бачать, що фракція розвалюється, комітет розвалюється. Я думаю так, принаймні, я бачу ще один або два таких скандали, а вони будуть, ці скандали", – запевнила нардепка.

Закінчиться це, за її словами, тим, що "всі пересваряться".

Відзначимо, сама Василевська також голосувала проти гучного законопроєкту №2047, що мав на меті ліквідувати корупційні схеми при оформленні угод із нерухомістю.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Скандал розгорівся через можливий підкуп народних депутатів. Більшість із "підозрюваних" є членами податкового комітету і не голосували за законопроєкт №2047.

САП відкрила кримінальне провадження за фактом можливого підкупу.

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