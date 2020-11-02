У "Слузі народу" відреагували на "перше і цінне" аудіозвернення Зеленського

Народна депутатка, заступниця голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук заявила, що президент України Володимир Зеленський вперше записав аудіозвернення до фракції.

Як сказала вона в ефірі "Україна 24", нардепи будуть раді, якщо президенту дозволить графік відвідати засідання фракції увечері 2 листопада.

"Однак такі звернення – це вперше відбулося. Це є цінним, бо кожен з народних депутатів міг його прослухати. Ці звернення були передані через заступника глави фракції безпосередньо депутатам. Близько 6 хвилин – і можна в спокійному режимі почути всі аргументи", – зазначила Кравчук.

Також вона прокоментувала альтернативний варіант, який запропонував спікер парламенту Дмитро Разумков – відновлення норм антикорупційного законодавства без перезавантаження КСУ.

"Я би не розглядала рішення, які були запропоновані, як такі, які виключають прийняття законопроекту президента. У таких ситуаціях завжди краще мати кілька варіантів виходу з кризи, ніж жодного. Потрібно зважити, які тексти будуть найшвидше проголосовані і отримають підтримку", – сказала нардепка.

На її думку, законопроєкт, який пропонував спікер, "не вирішує всієї проблеми".

"Конституційний суд може повідміняти зараз купу інших законопроєктів, дуже важливих, які потрібні для євроінтеграції і загалом є складовою антикорупційної системи. Мова про Вищий антикорупційний суд і інші законопроєкти, про фонд гарантування вкладів, про землю – які формують певний цивілізаційний вибір країни", – зауважила Кравчук.

Нагадаємо, Зеленський записав аудіозвернення до депутатів від фракції "Слуга народу", у якому наголосив на необхідності ухвалити жорстке рішення щодо суддів Конституційного суду.

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