У "Слузі народу" відреагували на погрози Зеленського про розпуск Ради

Юрій Сергієнко Політика 01:59, 5.11.2020 Оновлено: 02:01, 5.11.2020

Глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія вважає, що перезавантаження Верховної Ради може відбутися, якщо нардепи не підтримають законопроєкт президента Володимира Зеленського про звільнення суддів Конституційного суду.

В ефірі телеканалу "Україна 24" 4 листопада він заявив, що готовий до цього.

"Я впевнений, що президент повинен перезавантажити парламент, якщо є системне непорозуміння між ним і його власною фракцією", – сказав Арахамія.

Він вважає, що така реакція глава держави "цілком зрозуміла".

"Я завжди готовий (йти на вибори)", – додав глава фракції СН.

Нагадаємо, що під час ефіру на одному з телеканалів президент Володимир Зеленський назвав умови для розпуску парламенту. За його словами, це може статися, якщо депутати не підтримають його законопроєкт про КСУ.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Коментувати
Політика

Дивіться також

Богдан – про майбутнє Зеленського: мені страшно, про другий термін не йдеться

Коронавірусом в Україні вперше заразилися 9,5 тисячі осіб: статистика МОЗ на 4 листопада

"Українці задихаються, а влада краде!" Бродський розніс піар президента на COVID-19

Беленюк у сесійній залі Ради замість роботи дивився кіно. Відеофакт

Богдан: влада COVID-19 "просміялась", ролики записувала, тепер буде велика проблема