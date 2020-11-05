У "Слузі народу" відреагували на погрози Зеленського про розпуск Ради
Глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія вважає, що перезавантаження Верховної Ради може відбутися, якщо нардепи не підтримають законопроєкт президента Володимира Зеленського про звільнення суддів Конституційного суду.
В ефірі телеканалу "Україна 24" 4 листопада він заявив, що готовий до цього.
"Я впевнений, що президент повинен перезавантажити парламент, якщо є системне непорозуміння між ним і його власною фракцією", – сказав Арахамія.
Він вважає, що така реакція глава держави "цілком зрозуміла".
"Я завжди готовий (йти на вибори)", – додав глава фракції СН.
Нагадаємо, що під час ефіру на одному з телеканалів президент Володимир Зеленський назвав умови для розпуску парламенту. За його словами, це може статися, якщо депутати не підтримають його законопроєкт про КСУ.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Конституційний Суд визнав неконституційною статтю, яка передбачала покарання за недостовірне декларування. Після цього Національне агентство з питань запобігання корупції закрило реєстр електронних декларацій.
29 жовтня президент України Володимир Зеленський провів термінове закрите засідання РНБО. За підсумками зустрічі глава держави доручив правоохоронцям розслідувати причини рішення КСУ, а також запевнив, що система електронних декларацій працюватиме.
Законопроєкт "Про відновлення суспільної довіри до конституційного судочинства" глави держави було зареєстровано на сайті парламенту.
Глава КСУ Олександр Тупицький заявив, що законопроєкт Зеленського має ознаки конституційного перевороту в Україні.
Представник президента в КСУ Федір Веніславський відповів, що законопроєкт повністю відповідає цінностям, закріпленим Конституцією.
2 листопада Зеленський зажадав від "слуг" розпустити КСУ, пообіцявши "жорстке перезавантаження всієї системи".