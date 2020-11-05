У "Слузі народу" відреагували на погрози Зеленського про розпуск Ради

Юрій Сергієнко
Юрій Сергієнко
Політика
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Арахамія прокоментував можливий розпуск Ради

Глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія вважає, що перезавантаження Верховної Ради може відбутися, якщо нардепи не підтримають законопроєкт президента Володимира Зеленського про звільнення суддів Конституційного суду.

В ефірі телеканалу "Україна 24" 4 листопада він заявив, що готовий до цього.

"Я впевнений, що президент повинен перезавантажити парламент, якщо є системне непорозуміння між ним і його власною фракцією", – сказав Арахамія.

Він вважає, що така реакція глава держави "цілком зрозуміла".

"Я завжди готовий (йти на вибори)", – додав глава фракції СН.

Нагадаємо, що під час ефіру на одному з телеканалів президент Володимир Зеленський назвав умови для розпуску парламенту. За його словами, це може статися, якщо депутати не підтримають його законопроєкт про КСУ.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

УкраїнаКонституційний суд УкраїниВерховна Рада УкраїниПартія Слуга народуВолодимир ЗеленськийДавид Арахамія