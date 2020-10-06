У "Слузі народу" відреагували на гучний лист європарламентарів щодо безвізу

Безвізовому режиму України з Європейським союзом наразі нічого не загрожує.

Про це в ефірі каналу "Україна 24" заявила нардепка від фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук, коментуючи лист європарламентарів до голови фракції "СН" Давида Арахамії. Вона зазначила, що навколо безвізу наразі багато маніпуляцій.

"На жаль, зараз багато маніпуляцій щодо безвізу. Цей лист, хоча він представляє думку, по-моєму, трьох парламентарів… Що я зрозуміла з нього – безвіз для українців загалом, для людей, які просто хочуть подорожувати, вільно перетинати кордони, точно ніхто не забиратиме. Ба більше, ЄС це дуже велика бюрократична машина. Згадайте, як довго ми до цього йшли. Скасування безвізу можуть розглядати колегіально і при дуже значних порушеннях. Тому українцям треба заспокоїтись – точно нічого не загрожує", запевнила вона.

При цьому депутатка погодилась із думкою європарламентарів, що в "Слузі народу" є певні сили, які протидіють реформам в Україні і тому, щоб Україна ставала повноцінною європейською державою. Вона допустила, що ЄС може проти таких осіб запровадити "якісь санкції", і вони "стоятимуть у черзі за візою".

Як повідомляв OBOZREVATEL, депутати Європарламенту Віола фон Крамон, Міхаель Галер та Раса Юкневічене звернулися до глави фракції "Слуга народу" Давида Арахамії з відкритим листом, у якому попередили деяких українських олігархів і політиків, відповідальних за згортання реформ, про можливе скасування для них права на безвізовий в'їзд у Шенгенську зону.