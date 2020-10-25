У "Слузі народу" уточнили явку на виборах

В Україні на місцевих виборах явка виборців склала 16%, проголосували 4,5 мільйона людей.

Такі дані станом на 13:00 на брифінгу озвучив лідер партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко.

Він також заявив, що вибори проходять на високому рівні відповідно до законодавства і за міжнародними стандартами.

Також в Київській області явка склала 14%, в Києві – 16%.

"Така явка НЕ аномально низька, як уже кажуть, але дійсно трохи нижче, ніж зазвичай. У 2010 році було близько 20%. Є побоювання, що вже не буде стрибка явки. Черг особливих немає", – уточнив Корнієнко.

Явка на виборах в Україні на 13:00.

Нагадаємо, що за даними Центральної виборчої комісії, явка на виборах на 13:00 склала 16%.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в "Слугу народу" називали інші дані щодо явки виборців на 13:00.