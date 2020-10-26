У "Слузі народу" сказали, коли будуть результати опитування Зеленського

Результати опитування президента України Володимира Зеленського оприлюднять ближче до вечора 26 жовтня.

Як повідомила в ефірі "Україна 24" заступниця голови парламентської фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук, офіційні результати повинні збігатися з результатами екзит-полу.

"Я думаю, що якраз офіційні результати буде сьогодні офіційно оприлюднено, ближче до вечора. Вони повинні збігатися з результатами екзит-полу в межах похибки 2-3%, як зазвичай", – сказала вона.

Як повідомляв OBOZREVATEL, соціологічна група "Рейтинг" представила результати екзит-полу щодо 5 питань Зеленського українцям.

Згідно з результатами:

81% українців підтримують довічне ув'язнення за корупцію в особливо великих розмірах, 16% – не підтримують.

45% підтримують створення на Донбасі вільної економічної зони, 43% – не підтримують, 12% – не визначилися.

95% згодні з тим, що потрібно скоротити кількість депутатів у Верховній Раді, 4% – не підтримують.

70% схвалюють легалізацію медичного канабісу для зменшення болю у важких хворих, 24% – не підтримують.

78% вважають, що Україні потрібно порушувати питання про використання гарантій безпеки, визначених Будапештським меморандумом, 10% – не підтримують, 12% – не змогли відповісти.

Які наслідки опитування для України

В Офісі президента України вже повідомили, що опитування Зеленського не матиме юридичних наслідків, а стане лише одним із "інструментів демократії".

На думку ОП, така анкета дасть українцям змогу висловитися про те, що важливо для нашого суспільства, без "втручання ангажованих експертів і політиків, схильних до маніпуляцій".

Водночас соціолог Андрій Єременко пояснив, що опитування Зеленського не має стосунку до соціології, а ймовірніше несе політичний контекст.

Додамо, що 41% українців не довірятимуть результатам опитування президента. Усього 43% населення висловили свою довіру до опитування. Водночас найбільший рівень довіри до опитування Зеленського висловили виборці партії "Слуга народу" – 87% респондентів.

Крім того, порівну опитаних українців вважають, що опитування президента – це "щирий намір" і "політична технологія" – по 44%.

За словами журналіста і військового експерта Юрія Бутусова, партія "Слуга народу" порушує ст. 51 і 52 Виборчого Кодексу України.