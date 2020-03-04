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4 березня • оновлено в 17:01
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У "Слузі народу" розповіли, хто увійде до нового Кабміну

6.1т
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Фракція "Слуги народу" вже погодила вісім кандидатур на посади міністрів у новому Кабміні України.

Щодо двох відомств чіткої позиції поки немає, розповів у ексклюзивному коментарі OBOZREVATEL нардеп від "Слуги народу" Микола Тищенко.

Зокрема, Верховній Раді запропонують проголосувати:

Кабмін

Кабмін

Delo.ua

Що стосується призначення Тимофія Милованова головою Мінагро, то воно поки під питанням. Аналогічна ситуація і з Міненерго, зазначив Тищенко.

"Міносвіти – є кандидатура. Це людина професійна, з великим досвідом", – додав нардеп.

Як повідомляв OBOZREVATEL, президентська фракція "Слуга народу" екстрено зібралася 4 березня перед позачерговим засіданням парламенту. На зустрічі узгоджувалися кандидатури до нового Кабміну, там був присутній особисто президент Зеленський.

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Автор
Міла Озеровська Міла Озеровська
Тема
Відставка Кабміну Гончарука
Особи
Тимофій Милованов Вадим Гутцайт Марина Лазебная Ілля Ємець Ігор Уманський Андрій Таран Денис Малюська Микола Тищенко
Місце
Україна
Тег
Партія Слуга народу
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