У "Слузі народу" розповіли, хто увійде до нового Кабміну

Фракція "Слуги народу" вже погодила вісім кандидатур на посади міністрів у новому Кабміні України.
Щодо двох відомств чіткої позиції поки немає, розповів у ексклюзивному коментарі OBOZREVATEL нардеп від "Слуги народу" Микола Тищенко.
Зокрема, Верховній Раді запропонують проголосувати:
Міністерство фінансів – Ігор Уманський.
Міністерство інфраструктури – Владислав Криклій.
Міністерство спорту – Вадим Гутцайт.
Міністерство охорони здоров'я – Ілля Ємець.
Міністерство соціальної політики – Марина Лазебна.
Міністерство оборони – Андрій Таран.
Міністерство юстиції – Денис Малюська.
Кабмін
Delo.ua
Що стосується призначення Тимофія Милованова головою Мінагро, то воно поки під питанням. Аналогічна ситуація і з Міненерго, зазначив Тищенко.
"Міносвіти – є кандидатура. Це людина професійна, з великим досвідом", – додав нардеп.
Як повідомляв OBOZREVATEL, президентська фракція "Слуга народу" екстрено зібралася 4 березня перед позачерговим засіданням парламенту. На зустрічі узгоджувалися кандидатури до нового Кабміну, там був присутній особисто президент Зеленський.
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