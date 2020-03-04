У "Слузі народу" розповіли, хто увійде до нового Кабміну

Фракція "Слуги народу" вже погодила вісім кандидатур на посади міністрів у новому Кабміні України.

Щодо двох відомств чіткої позиції поки немає, розповів у ексклюзивному коментарі OBOZREVATEL нардеп від "Слуги народу" Микола Тищенко.

Зокрема, Верховній Раді запропонують проголосувати:

Кабмін Delo.ua

Що стосується призначення Тимофія Милованова головою Мінагро, то воно поки під питанням. Аналогічна ситуація і з Міненерго, зазначив Тищенко.

"Міносвіти – є кандидатура. Це людина професійна, з великим досвідом", – додав нардеп.

Як повідомляв OBOZREVATEL, президентська фракція "Слуга народу" екстрено зібралася 4 березня перед позачерговим засіданням парламенту. На зустрічі узгоджувалися кандидатури до нового Кабміну, там був присутній особисто президент Зеленський.

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