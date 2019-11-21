У "Слузі народу" розповіли, чому не поспішають в партію Зеленського

Народний депутат України від фракції "Слуга народу" Віталій Безгін заявив, що поки не поспішає вступати в президентську партію, оскільки не знає, як в ній далі складеться ситуація. Більш того, подібної позиції дотримується більшість найчисельнішої парламентської фракції.

Про це політик розповів в ексклюзивному інтерв'ю OBOZREVATEL, зазначивши, що реальне будівництво політсили президента Володимира Зеленського починається тільки зараз.

"Дивно чи ні, але це наша реальність. В Україні до цього часу і не було практики створення повноцінних партійних структур. Ніхто ж не приховує, що "Слуга народу" не той випадок. Партійне будівництво починається тільки зараз, безпосередньо під місцеві вибори", – сказав Безгін.

Він також зазначив, що спочатку був створений бренд президента, який безпосередньо спирався на рейтинг Зеленського. Саме це і дало можливість отримати потрібний результат на виборах.

"Не хочу применшити роль кожного колеги з фракції, мажоритарників або списочників, у всіх була своя робота, але без президента результату в 44% підтримки не було б. Чи правильно це з точки зору класики політичних партій – напевно, ні, але українські реалії такі" , – визнав нардеп.

Безгін також висловив надію на те, що після обрання головою партії "Слуга народу" Олександра Корнієнка до місцевих виборів вийде побудувати політсилу з регіональними осередками і великою кількістю членів. Однак про своє прагнення вступити в провладну партію парламентарій відповів досить ухильно.

Віталій Безгін ucmc.org.ua

"Я теж регулярно ходжу на ефіри, але й не є членом партії. Не писав цю заяву і не планую вступати. Своєю діяльністю медійною та публічною вже приношу користь партії. Для того, щоб вступати, потрібно подивитися, як буде розвиватися ситуація далі", – сказав Безгін.

Як повідомляв OBOZREVATEL, зараз партія президента України Володимира Зеленського "Слуга народу" готується до місцевих виборів 2020 року. Внутрішнє кипіння і війна груп впливу серед "слуг" помітні неозброєним оком.

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