У президентській політичній силі "Слуга народу" заявили, що просто "бути новим обличчям" виявилося недостатнім фактором для успіху Кабінету міністрів.

Своєю позицією поділився глава партії Олександр Корнієнко в ефірі програми "Свобода слова" у понеділок, 2 березня.

"Відносно нових облич, то ми не відмовляємося від цієї філософії. Ми тільки говоримо про те, що просто бути новим виявилося недостатньо. Потрібно бути новим і досвідченим у чомусь", – сказав він.

У "Слузі народу" розкритикували "нові обличчя" в Кабміні

При цьому Корнієнко уточнив, що потрібно бути досвідченим не в корупції, не в політичних інтригах, не в тому, щоб по-новому обдурити виборців. "Ми очікуємо людей, які є новими за духом, можливо, з управлінським досвідом або в сфері державної влади, або в сфері бізнесу, або управління великими компаніями, великими об'єктами", – пояснив він.

Корнієнко вважає, що в команді влади вже працює певна система внутрішніх соціальних ліфтів, і привів як приклад віцепрем'єра – міністра розвитку громад і територій України Дениса Шмигаля, який був до цього главою Івано-Франківської обладміністрації, і, за словами депутата, показав за короткий термін якісно новий підхід до роботи.

"Щодо того, що в Україні є велика кадрова криза, то все-таки знайти 10-15 осіб, які могли б очолювати міністерства – це нормальне завдання, ми зараз над ним працюємо, проводимо консультації. І завтра під час засідання фракції ми будемо з колегами з монобільшості обговорювати фінальну конфігурацію. Переговори тривають, і депутати в них теж беруть участь", – резюмував він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, на позачерговому засіданні Верховної Ради в середу, 4 березня, можуть бути призначені чотири нові міністри, які замінять діючих глав Міністерств закордонних справ, охорони здоров'я, соціальної політики і окупованих територій.

Також очікується ротація прем'єр-міністра Олексія Гончарука і віцепрем'єра з питань промисловості.

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