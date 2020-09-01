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У "Слузі народу" п'ять нових випадків коронавірусу, – Березовець

Вікторія Довгань
Вікторія Довгань
Політика
3,1 т.
У партії Слуга народу виявили нові випадки коронавірусу

У партії Слуга народу виявили нові випадки коронавірусу.

У провладній парламентській фракції "Слуга народу" нібито виявлено спалах інфікування коронавірусом COVID-19.

Про це на своєму Telegram-каналі написав політтехнолог Тарас Березовець, посилаючись на обізнаних інформаторів.

"У фракції "слуг" п'ять нових хворих на COVID-19 нардепів, повідомляють мої джерела", – зазначив він.

Коронавірус в Слугу народу

Нагадаємо, раніше спікер Верховної Ради України Дмитро Разумков заявляв, що станом на 31 серпня на коронавірус хворіли 23 народних депутати і ще сім працівників апарату Верховної Ради.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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УкраїнаКоронавірусПартія Слуга народуТарас Березовець
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