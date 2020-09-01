У "Слузі народу" п'ять нових випадків коронавірусу, – Березовець

У партії Слуга народу виявили нові випадки коронавірусу.
У провладній парламентській фракції "Слуга народу" нібито виявлено спалах інфікування коронавірусом COVID-19.
Про це на своєму Telegram-каналі написав політтехнолог Тарас Березовець, посилаючись на обізнаних інформаторів.
"У фракції "слуг" п'ять нових хворих на COVID-19 нардепів, повідомляють мої джерела", – зазначив він.
Нагадаємо, раніше спікер Верховної Ради України Дмитро Разумков заявляв, що станом на 31 серпня на коронавірус хворіли 23 народних депутати і ще сім працівників апарату Верховної Ради.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
на коронавірус захворів народний депутат України від "Слуги народу" Роман Грищук, а також його дружина.
З цього приводу він звернувся до українців і попросив їх не бути легковажними.
Також коронавірусом заразився народний депутат від "Слуги народу" Данило Гетманцев.
Раніше інфекцію підхопили й інші "слуги народу": Максим Перебийніс, Володимир Ватрас, Руслан Горбенко.
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